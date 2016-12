Malouf tem prisão decretada por juíza; Gaeco não localiza empresário

Gilberto Leite/Rdnews Juíza Selma Arruda decretou prisão de Alan Malouf por envolvimento em fraudes

A juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá Selma Arruda determinou a prisão preventiva do empresário Alan Malouf, dono do buffet Leila Malouf.

A determinação faz parte da deflagração da 3ª fase da Operação Rêmora, denominada "Grão Vizir", que investiga esquema de propina e fraudes em licitações na secretaria estadual de Educação (Seduc).

Alan Malouf foi citado na delação premiada do empresário Giovani Guizardi, dono da Dínamo Construtora Ltda, como financiador do suposto caixa 2 da campanha do governador Pedro Taques (PSDB), em 2014. Ele teria tentado recuperar o dinheiro com fraudes na secretaria.

Neste momento, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) cumpre mandados de busca e apreensão no buffet e na casa do empresário, que ainda não foi encontrado.

Também integra a operação o Núcleo de Ações de Competência Originária (Naco), que investiga autoridades com foro privilegiado. Além da prisão, estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão e condução coercitiva. (Com Assessoria)