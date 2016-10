Promotora destaca um depoimento em que Nadf conta quando foram procura-lo para que ele encontrasse uma maneira de arrumar dinheiro para pagar uma dívida. E destaca que ele era chamado de "expert". Marcel afirma que isso não é verdade e rebate com outra parte do depoimento em que a promotora . "O senhor Nadaf está no "empurrometro" querendo transferir a culpa dela para mim", disse.

11h:49

"Sobre o governador Silval, quero destacar que ele nunca me ligou. Nunca me pediu nada com relação ao João Rosa. Quando ele veio buscar os créditos veio com essa conversa, dizendo que o Silval mandou. Mas expliquei que as coisas não funcionavam assim".