Marcel revela suposta invasão aos dados da Sefaz envolvendo ministro

Gilberto Leite/Rdnews Ex-secretário Marcel revela fraude no sistema da Sefaz envolvendo autoridades

O ex-secretário estadual de Fazenda Marcel de Cursi, preso desde 15 de setembro do ano passado por suposto envolvimento em esquemas de corrupção, aproveitou o depoimento, nesta quarta (31) na 7ª Vara Criminal de Cuiabá, para revelar que enquanto estava no Executivo identificou acessos indevidos no sistema informatizado da Sefaz. Segundo ele, os responsáveis teriam quebrado de forma ilegal o sigilo bancário de juízes, desembargadores e até ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) com prerrogativa de foro.

À época dos fatos, o ex-governador Silval Barbosa (PMDB), que hoje também se encontra privado da liberdade, encaminhou pedido de investigação à então Auditoria Geral do Estado (AGE) agora transformada em Controladoria Geral do Estado (CGE). Um procedimento foi instaurado para apurar a situação.

Os advogados Roberto Tardelli, Aline Giacom e Lilian Conway, que patrocinavam a defesa de Marcel, ingressaram com uma representação no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) contra a promotora de Justiça Ana Cristina Bardusco. Em nota, a integrante do Ministério Público Estadual (MPE) afirmou que, em nenhum momento, ultrapassou os limites de sua atuação, realizando investigação de pessoas com foro privilegiado.

O advogado Marcos Dantas, que defende Marcel, confirmou as alegações do cliente. “Os delegados e promotores, talvez por curiosidade, criaram um grande big brother. Simplesmente acessavam as pessoas que supunham que tinham cometido alguma irregularidade e passavam a acessar sem controle. Obviamente, isso expõe dados sigilosos do cidadão”, declarou.

Segundo Marcos Dantas, os fatos relatados por Marcel representam atentado contra o próprio Estado Democrático de Direito. “Se promotores e delegados estão preocupados com corrupção, nós operadores do direito, estamos preocupados com a falta de segurança jurídica”, concluiu.

Promotora rebate ex-servidor e nega ter investigado autoridades com foro