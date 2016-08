10h:34

Cita um atentado que sofreu quando já atuava na Sefaz e era professor da UFMT. Conta que ao sair de seu carro, um motoqueiro se aproximou e disparou oito vezes. Detalha que, na época, ele praticamente dobrou a arrecadação do Estado combatendo o a"frouxamento fiscal". O motivo do atentado seria sua cooperação com o MPE no combate à corrupção tributária. Aponta que as pessoas responsáveis por essa prática continuam em cargos importantes na secretaria.