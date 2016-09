Marcel tem recurso negado no STJ; HC reclamava decisão liminar do TJ

Gilberto Leite Ex-secretário segue preso há 1 ano

O ex-secretário estadual de Fazenda Marcel de Cursi, preso desde 15 de setembro do ano passado, na Sodoma 1, por suposto envolvimento em esquemas de corrupção, teve um recurso negado liminarmente (decisão provisória) pelo ministro Antônio Saldanha Pinheiro, do Superior Tribunal de Justiça. A decisão foi proferida nessa quinta (29), contudo, o teor da mesma está previsto para ser divulgado na próxima segunda (3).

De acordo com o advogado que representa a defesa do ex-secretário, Goulth Valente, o recurso reclamava de uma decisão liminar dada em habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça, que negou a soltura de Marcel.

Este recurso em habeas corpus, como é denominado, foi impetrado pela antiga banca de advogados do ex-secretário, quando era patrocinada por Roberto Tardelli, Aline Giacom e Lilian Conway. O motivo da mudança de advogados teria sido uma questão contratual.

Marcel de Cursi também foi preso na Sodoma 2, que apura aquisição ilegal de imóveis supostamente com recursos provenientes de propina e desvio de verba, e na Sodoma 4, que investiga desvio de dinheiro realizado por meio de três desapropriações milionárias pagas pelo Governo Silval Barbosa (PMDB), em 2014. Com relação à Sodoma 1, o ex-secretário conseguiu liberdade.