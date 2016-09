Marcelo Malouf teria recebido R$ 6 mi em propina, revelam delatores

Gilberto Leite/Rdnews Marcelo Malouf conduzido coercitivamente na deflagração da Sodoma 4

Despacho feito pela juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Rosane Arruda, divulgado nesta terá (27), apontam que as empresas de Marcelo Malouf teriam recebido R$ 6,2 milhões em propina. Contudo, Valdir Piran Junior e o pai Valdir Piran é que teriam recebido maior parte de propina na desapropriação, mas não há o valor na decisão.

A descoberta foi possível devido as delações premiadas de Antônio Rodrigues de Carvalho, proprietário da empresa Santorini Empreendimentos Imobiliários e dono da área desapropriada investigada, e Afonso Dalberto, ex-presidente do Intermat, bem como a confissão do ex-secretário estadual Pedro Nadaf.

O caso é investigado na Sodoma 4, deflagrada nessa segunda (26). A operação apura o desvio de dinheiro realizado por meio de três desapropriações milionárias pagas pelo Governo Silval Barbosa (PMDB), em 2014.

No despacho, a magistrada detalha os valores pagos como propina para os membros da suposta organização criminosa.

O valor pago a Marcelo Malouf diz respeito a propina solicitada para a indenização da desapropriação do imóvel de Antônio Carvalho, sendo R$ 3,7 milhões por meio de transferência bancária, a pedido de Valdir Piran, e R$ 2,5 milhões por meio de cheques nos quais empresas do mesmo grupo figuraram como favorecidas.

Essas quantias, de acordo com o inquérito da Delegacia Fazendária, são parte dos R$ 10 milhões recebidos por Silval Barbosa e posteriormente repassados ao grupo Piran.

Consta na decisão que, em 23 de outubro de 2014, Jair Santana Rodrigues Braga teria sacado três cheques emitidos pelo advogado Levi Machado de Oliveira, totalizando R$ 272 mil, nominais a Filinto Muller (proprietário de uma factoring) e repassados ao referido operador financeiro.

José Mikhael Malouf Neto, por sua vez, teria compensado em sua conta bancária 12 cheques emitidos por Levi Machado, no valor total de R$ 1,1 milhão, utilizados para o pagamento da parte cabível aos agentes políticos pelo desvio oriundo da desapropriação.

Já Catarino José da Silva Neto teria recebido, no dia 22 daquele mês, 3 cheques, totalizando R$ 285 mil, que constam da relação de documentos que Levi Machado entregou para Filinto Muller, referente a parte que seria dividida para os agentes políticos envolvidos na presente desapropriação.

Ademir Berondi, proprietário de várias empresas, dentre elas a Todimo, teria sido favorecido pelo cheque n° 850113 emitido pela SF Assessoria no valor de R$ 25 mil, compensado em 28 de maio de 2014, o qual a investigação apontou que foi destinado a Arnaldo Alves, como pagamento da respectiva parte da propina solicitada.

Willian Soares Teixeira, funcionário da Todimo, foi destinatário da quantia de R$ 49 mil, referente a um cheque emitido pela mesma SF, que também seria destinado a pagamento de propina a Arnaldo Alves.

A investigação descobriu ainda que Eliane Maria Da Silva, tia de Catarino José da Silva, foi destinatária, em 10 de novembro daquele ano, de um cheque no valor de RS 95 mil, emitido por Levi Machado e entregue a Filinto Muller, para repasse da propina solicitada.

Alan Ayoub Malouf, por sua vez, foi o operador de parte da propina recebida pela organização. De acordo com o despacho da juíza, há fortes indícios de que ele possuía conhecimento da origem dos recursos que aplicou. Para Selma Arruda, Alan também é detentor de informações valiosas à investigação e deveria ser ouvido separadamente, ainda que devidamente acompanhado de advogado, de modo que nenhuma interferência até mesmo de membros da organização pudesse prejudicar a descoberta da verdade. A oitiva dele ocorreu nessa segunda.