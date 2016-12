Mauro Curvo, José Antônio e Eliana Maranhão compõem lista tríplice

Reprodução Mauro Curvo, Eliana Maranhão e José Antônio compõem a lista tríplice do MPE

Com 140 votos, o promotor de Justiça Mauro Curvo conquistou o primeiro lugar na lista tríplice para escolha do chefe do Ministério Público. O segundo colocado, promotor de Justiça José Antônio Borges Pereira, recebeu 115 votos e a terceira colocada, procuradora de Justiça Eliana Maranhão, obteve 97 votos.

A eleição ocorreu durante esta quarta (14), e agora caberá ao governador Pedro Taques (PSDB) escolher um nome para chefiar o órgão, o que deve acontecer nos próximos 15 dias. Ao todo 247 membros estavam aptos a votar.

Disputaram o cargo quatro candidatos, além de Mauro Curvo, Eliana e José Antônio, a promotora de Justiça Ana Luiza Peterlini. O mandato tem duração de dois anos, sendo admitida uma recondução.

Peterlini foi a única candidata da oposição na disputa pela chefia da Procuradoria-Geral de Justiça, e apostava em propostas voltadas para o lado social do Ministério Público Estadual para tentar quebrar o que classifica como “hegemonia”, em referência do grupo do atual chefe do MP, Paulo Prado, que administra o órgão há 12 anos.

A candidata pelo grupo da situação, Eliana Maranhão ressalta alguns pontos do plano de gestão, que promete fortalecer a atividade fim do órgão. Ela aposta em uma gestão compartilhada e democrática por meio da criação de um conselho consultivo, composto por representantes eleitos de diversas regiões do Estado, visando auxiliar a administração na tomada de decisões. Além disso, pretende estabelecer um cronograma trimestral de visitas às promotorias do interior para verificar as necessidades e reivindicações locais.

