Médica se recusa atender vítima de estupro e é condenada por abuso

A ginecologista de Rondonópolis, Silvana Maria Toigo, foi condenada a pagar R$ 10 mil por danos morais à mãe de uma menina de 7 anos, vítima de estupro. A médica se recusou a atender a vítima por considerá-la com "energia sexual muito forte". “Por isso que eu acredito em outras vidas. Elas trazem a energia sexual à flor da pele. E as pessoas atacam, a gente tem que se responsabilizar”, diz trecho do áudio da médica que foi anexado ao processo e obtido pelo repórter Victor Cabral, da TV Justiça.

Reprodução Conversa entre a médica e a mãe de criança mostra que profissional excedeu na postura

Conforme a decisão do relator da 1ª Câmara do Tribunal de Justiça, João Ferreira Filho, a ginecologista utilizou-se de discurso ofensivo contra a vítima. O advogado da mãe da menina, Bruno de Castro Silveira, acrescenta que a decisão foi para “lavar a alma” em razão do constrangimento.

Ainda segundo a reportagem – veja aqui – a médica em contato com a mãe pelo telefone explica que não é apenas o estuprador que é promíscuo, mas também a vítima. “Eu analisando aqui, tenho várias pacientes estupradas na rua. A energia delas é muito sexual. Elas não são prostitutas, mas têm energia à flor da pele. Elas já nascem com essa carga”, consta na gravação feita pelo celular.

Na defesa, a médica invocou a liberdade de crença, consciência e de manifestação religiosa para justificar o discurso ofensivo. Segundo o Conselho Regional de Medicina (CRM), o médico pode recusar o atendimento a um paciente por razões pessoais, inclusive, religiosa, desde que não seja em caso de urgência ou emergência. De todo modo, não pode haver descriminação ou falta de respeito.

A presidente do CRM-MT, Maria de Fátima Ferreira, ressalta que vai abrir uma sindicância contra a médica para avaliar a conduta. “Vamos analisar como os fatos aconteceram para depois emitir julgamento. Em relação quanto ao lidar com paciente, é importante deixar claro que o médico, de forma alguma, pode tecer ou realizar julgamentos diante dos mesmos”, conclui.