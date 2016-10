Mendonça confirma teor da Ararath e diz que emprestou R$ 10 mi a Riva

O delator da Operação Ararath, empresário Gérsio Marcelino Mendonça Júnior, confirmou em audiência de instrução e julgamento da ação penal decorrente da Operação Imperador, na tarde desta segunda (17), que teve negócios com o ex-presidente da Assembleia José Riva. A oitiva ocorreu na 7ª Vara Criminal de Cuiabá, sob a juíza Selma Rosane Arruda.

Segundo Júnior Mendonça, ele fez um empréstimo ao então deputado no final de 2005 no valor de R$ 2 milhões. Além disso, afirmou que foi apresentado a Riva por Eduardo Jacob. "O empréstimo foi quitado meses depois. Mas foram feitos outros empréstimos, cada vez que ele me pedia eram cerca de R$ 500 mil", ressaltou.

Reprodução Empresário e delator da Ararath, Júnior Mendonça reafirma ter emprestado R$ 10 milhões para Riva

O empresário revelou ainda que no primeiro negócio que fez com Riva, o ex-parlamentar deu a casa como garantia. Depois, pegou a casa de volta porque a esposa Janete Riva queria o imóvel. Mendonça explicou que Riva passou então a dar como garantir cheques em nome dele. Sempre que fazia o empréstimo era parcelado em valores entre R$ 200 mil e R$ 300 mil.

O delator frisou ainda que quem realizava os pagamentos eram o secretário-geral da Assembleia, Ademar Adams (já falecido em 2010). "Depois que ele faleceu foi o Riva quem passou a pagar os empréstimos", disse ao explicar sobre os pagamentos que recebia pelos empréstimos feitos ao ex-deputado.

Conforme Júnior Mendonça, em algumas vezes Riva falou que precisava do dinheiro para atender as "necessidades do sistema" e cumprir "compromissos com a imprensa". Ao final quando deixou de emprestar dinheiro ao então presidente da Assembleia, o empresário afirmou que ainda ficou com créditos junto a Riva.

Nesta linha, voltou a dizer que o ex-parlamentar dizia que tinha negócios envolvendo gado e era essa a fonte do dinheiro que ele usava para pagar os empréstimos. "Na verdade, nunca procurei saber a fundo de onde era a origem do dinheiro".

Quando questionado pela juíza sobre o valor total de dinheiro que emprestou para Riva, o empresário disse que não tem esse levantamento, mas que acreditava se tratar de R$10 milhões. No momento em que a magistrada leu o depoimento prestado por ele durante a Ararath, Júnior confirmou que o ex-deputado estadual, hoje conselheiro do TCE Sérgio Ricardo, também pegou empréstimos com ele, além do deputado estadual Mauro Savi (PSB).

Imperador

A Operação Imperador investigou um esquema de desvio de dinheiro na Assembleia com prejuízo apontado pelo Ministério Público Estadual (MPE) em R$ 62 milhões. O principal alvo da operação deflagrada, em 21 de fevereiro de 2015, foi o ex-presidente José Riva que foi preso numa tarde de sábado. Ele é processado numa ação desmembrada.

Ao todo são 13 réus na ação. Entre eles a ex-secretária estadual de Cultura Janete Riva. Segundo o MPE, o esquema criminoso consistia na realização de licitações fraudulentas de materiais gráficos, que eram faturados e cobrados, mas não realizados.