Ministra encaminha para TSE ação que questiona diplomação de Getúlio

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, determinou a remessa ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) dos autos do mandado de segurança interposto pela coligação “Unidos por Primavera”, do candidato a prefeito Paulo Bersch (PMDB), derrotado em 2 de outubro, que questiona decisão da presidência do TSE que garantiu a posse de Getúlio Viana (PSB) para a chefia do Executivo de Primavera do Leste.

Reprodução Getúlio Viana foi empossado na última segunda (16), mas ainda corre risco de perder mandato



O socialista, que já administrou o município por dois mandatos e estava inelegível devido à condenação por improbidade administrativa, foi empossado na semana passada. Segundo explicou Cármen Lúcia, não compete ao Supremo julgar mandado de segurança impetrado contra ato de ministro de tribunal superior.

De acordo com os autos, tanto o juiz de primeira instância quanto o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) negaram o registro da candidatura de Getúlio, com base na decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que determinou a suspensão dos direitos políticos diante da condenação por ato doloso de improbidade administrativa.

Ao levar o caso ao TSE, Getúlio teve o recurso rejeitado pela relatora naquele tribunal superior. O candidato então recorreu da decisão monocrática e obteve, durante o recesso do Judiciário, liminar do presidente em exercício do TSE, que garantiu a diplomação e posse.

No Supremo, a coligação “Unidos por Primavera” buscou suspender os efeitos do ato impugnado e manter na chefia do Executivo local o presidente da Câmara Leonardo Bortolin (PMDB), até o julgamento final do mandado de segurança.

Competência constitucional

Na decisão, Cármen Lúcia afirma que entende haver equívoco na impetração do mandado de segurança no STF. “No rol dos casos subsumidos constitucionalmente à competência originária deste Supremo Tribunal não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de segurança, no qual se aponte como autoridade coatora ministro do Tribunal Superior Eleitoral”.

O artigo 102 (inciso I, alínea ‘d’) da Constituição Federal prevê que compete ao STF processar e julgar, originariamente, mandados de segurança apenas contra atos do presidente da República, das Mesas da Câmara Federal e do Senado, do Tribunal de Contas da União, do procurador-geral da República e do próprio STF. De acordo com a presidente, “a matéria não admite discussão mínima, por se tratar de competência constitucional expressa”.

Liminar do TSE garante diplomação e posse de Getúlio em Primavera

Com esse argumento, Cármen Lúcia negou seguimento ao mandado de segurança e determinou a remessa, com urgência, para o TSE para que aquele tribunal aprecie o pedido. (Com Assessoria)

