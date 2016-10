Ministro cita lei antiga da RGA, não aprecia liminar e aguarda o mérito

Reprodução Acompanhamento processual da Adin com decisão de Lewandowski

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, decidiu adotar o rito abreviado da Lei de Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin), e ao invés de julgar o pedido liminar proposta pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, para a suspensão da lei da Revisão Geral Anual (RGA) dos servidores públicos estaduais.

Na prática, os ministros devem julgar direto o mérito, o que, segundo a assessoria do STF, é um procedimento normal. No entendimento de Lewandowski a lei da RGA é antiga, de 2004, e, por isso, optou por não julgar. A decisão foi publicada nessa terça (18).

“Assim, tendo em vista a conveniência de um julgamento único e definitivo sobre o tema, além da evidente relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, adoto o procedimento abreviado previsto no art. 12 da Lei 9.868/1999”, justifica o ministro.

Lewandowski ainda solicitou informações ao governador Pedro Taques (PSDB) e à Assembleia sobre a situação da RGA. Além disso, pediu que em seguida devem ser ouvidos a Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República.

Ele ainda acatou pedido do Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde e do Meio Ambiente do Estado para figurar como parte da ação.