Ministro comunica TRE e AL sobre posse de Barranco como deputado

O ministro do Superior Tribunal Eleitoral (TSE), Luiz Fux, emitiu um comunicado ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e à Assembleia sobre a decisão que deferiu o registro de candidatura de Valdir Barranco (PT) ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2014.

A expectativa da defesa é que pelo menos a diplomação de Barranco ocorra ainda hoje. “O TSE vai encaminhar agora de manhã. Com isso o corregedor deve fazer um procedimento para dar cumprimento à decisão. Esperamos que a diplomação ocorra ainda hoje”, comenta ao .

A decisão do ministro na qual acatou um recurso de Barranco foi proferida no último dia 17 e publicada no Diário Oficial do dia 29. Desde então, o TRE e o Legislativo aguardam comunicação oficial do TSE.

Com a entrada de Barranco na Assembleia, quem sai é o deputado Pery Taborelli (PSC), também candidato a prefeito de Várzea Grande. Isso porque, no pleito de 2014, Barranco recebeu 19.227 votos, enquanto o coronel Taborelli obteve 18.523. Entenda mais aqui. Todavia, a defesa do social-cristão, patrocinada pelo advogado Marcelo Coelho, já prometeu recorrer e lembrou que a decisão monocrática de Luiz Fux foi motivada por sentença do próprio STF definindo que condenações no Tribunal de Contas não ensejam inelegibilidade.

Neste sentido, Marcelo afirmou em coletiva de imprensa, realizada na última sexta (26), que além do julgamento de contas, Barranco é alvo de representação de natureza interna, irregularidades gravíssimas e gestão temerária. “Assim, o recorrente Valdir Barranco, condenado pelo Tribunal de Contas, não se apresenta cândido, limpo para ter deferido o registro da sua candidatura”, completou.

TRE

Segundo a assessoria do TRE, até o momento, o órgão não foi comunicado oficialmente da decisão.