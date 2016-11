Ministro Gilmar sai em defesa de Temer no caso que derrubou Geddel

Gilberto Leite/Rdnews Para o ministro do STF, Gilmar Mendes, a acusação contra o presidente da República não é relevante

Em meio ao que já é considerado a maior crise em seis meses no governo, que propiciou a queda do ministro Geddel Vieira Lima,o Presidente Michel Temer (PMDB) recebeu nesta sexta (25), apoio do ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes no caso em que o presidente é acusado de ter "enquadrado" o ex-ministro da Cultura Marcelo Calero para encontrar solução e atender um pedido pessoal de Geddel a respeito de um apartamento de luxo em Salvador.

Calero teria gravado a conversa com Temer e prestou depoimento à Polícia Federal.

A reportagem foi destaque na edição online da Carta Capital desta sexta (25) pontuando que Gilmar e o presidente do PSDB, senador Aécio Neves (MG) que também saiu em defesa de Temer, viram mais gravidade na possibilidade de Calero ter gravado suas conversas com Temer do que na pressão feita pelo Presidente da República para liberar a construção de um prédio de 30 andares em área tombada pelo patrimônio histórico de Salvador (BA).

"Há algo aí extremamente grave e que também tem que ser investigado: o fato de um servidor público, um homem até aquele instante da confiança do presidente da República, com cargo de ministro de Estado, entrar com gravador para gravar o presidente da República. Isso é inaceitável, isso é inédito na história republicana do Brasil", disse Aécio, segundo o jornal O Estado de S.Paulo, durante encontro de prefeitos de seu partido, trecho reproduzido na Carta Capital.

"Isso permite a todos nós que possa achar que (Calero) possa ter induzido palavras do presidente da República, e isso tem que ser investigado, porque me parece também um ato passível de punição", afirmou o tucano.

Argumento semelhante

A Carta Capital define Gilmar Mendes como figura bastante próxima aos caciques do PSDB e cita que o Ministro usou argumento semelhante ao de Aécio. “De fato se isso ocorreu [a gravação] é um fato que vai para o Guinness [o livro do recordes], alguma coisa realmente inusitada e claro absolutamente despropositada. Um profissional, do ministério, do Itamaraty, tenha este tipo de conduta suscita realmente bastante preocupação", disse Mendes em São Paulo, segundo o portal G1, em trecho também reproduzido na edição online.

Para Gilmar, a acusação contra o presidente da República não é relevante. "Mas eu acredito que este episódio será tratado pelos meios adequados e terá o devido encaminhamento. Nós temos crises maiores e temos desafios maiores do que um episódio relativo a um flat longínquo numa praia aí da Bahia", adicionou Mendes.

