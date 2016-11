Ministro nega pedido e Permínio não vai ser julgado pela Justiça Federal

Tarso Nunes Permínio Pinto está preso desde 20 de julho no Centro de Custódia de Cuiabá

O ministro da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Nefi Cordeiro, indeferiu liminarmente (decisão provisória), um habeas corpus impetrado pela defesa do ex-secretário estadual de Educação, Permínio Pinto, que buscava, em resumo, a soltura. A decisão foi proferida nesta manhã (14) e a publicação da íntegra do despacho está prevista para quarta (17). Agora, a defesa aguardará o julgamento de mérito do recurso, ainda sem data para ocorrer.

Permínio é apontado pelo Ministério Público Estadual como o “manda-chuva” do suposto esquema de fraude em licitações da Seduc, investigado pela Operação Rêmora. Ele está preso desde 20 de julho, na deflagração da segunda fase da Rêmora, denominada "Locus Delicti".

Em síntese, a defesa do ex-secretário defende neste habeas corpus a tese de que a Justiça estadual seria incompetente para processar e julgar o feito, argumentando, para tanto, que as licitações e contratos administrativos investigados na Rêmora envolveriam verbas federais, oriundas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia de natureza federal.

Neste sentido, a banca de advogados pede a nulidade de todos os atos decisórios praticados pela juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Rosane Arruda, com consequente envio do processo para a Justiça Federal, bem como a revogação a prisão preventiva e expedição de alvará de soltura.

Além do recurso negado hoje, o ex-secretário aguarda o julgamento de mérito de outro habeas corpus negado recentemente pelo STJ, no qual busca exclusivamente reverter a ordem de prisão.