Ministro reconsidera e vai aguardar relatora para julgar caso do prefeito

Assessoria Prefeito Lairto Sperandio (DEM) teve o registro de candidatura negado depois de ter assumido o cargo de chefe do Executivo em Alto Taquari

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Napoleão Nunes Maia Filho, atendeu pedido de reconsideração do prefeito de Alto Taquari, Lairto Sperandio (DEM), e determinou que seja aguardado o retorno da relatora, ministra Luciana Lóssio, para apreciar melhor o caso, antes da execução imediata do julgamento do recurso que negou o deferimento do seu registro de candidatura.

Ocorre que Lairto teve o registro de candidatura negado depois de já ter assumido o cargo. Ele chegou a deixar o posto por um dia, em virtude de um recurso impetrado pela oposição, mas diante do pedido de reconsideração, retornou ao comando do município por força de uma decisão monocrática do ministro, durante o plantão forense. Agora, Napoleão entendeu que é melhor esperar que a relatora do caso tome as decisões.

Em decisão anterior, na última sexta (6), o ministro havia determinado que o Tribunal Regional Eleitoral fosse comunicado sobre resultado do julgamento que indeferiu o registro de candidatura de Lairto. Esse resultado foi proferido pelo Plenário do TSE e publicado na sessão do dia 19 de dezembro de 2016, mas como o TRE não havia sido informado oficialmente, Lairto assumiu o cargo.

A atual decisão de Napoleão foi tomada após analisar petição de reconsideração do candidato. O ministro deferiu o pedido “como forma de se valorizar e prestigiar, ao máximo, o pronunciamento do povo por meio das urnas”.

O caso

Lairto Sperandio concorreu à prefeitura da cidade com o registro de candidatura “deferido com recurso”, tendo recebido votos suficientes para ser eleito. No entanto, em 19 de dezembro, na análise de um Recurso Especial Eleitoral, os ministros do TSE decidiram negar o registro do candidato, o que invalidaria sua diplomação. Além disso, com o acórdão da Corte Eleitoral, Lairto não poderia tomar posse no cargo de prefeito de Alto Taquari.

A coligação adversária, na ação de impugnação, alega que Sperandio já foi condenado por improbidade administrativa, o que o impossibilitaria de pleitear novo cargo na administração municipal. Aponta ainda que o candidato não estava com sua filiação partidária regularizada no momento da disputa eleitoral, por ter tido seu vínculo com o partido Democratas suspenso um ano antes do pleito, o que fere a legislação eleitoral. (Com Assessoria)

