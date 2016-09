Missão cumprida, diz Selma sobre término da 1ª etapa da Sodoma 2

Gilberto Leite/Rdnews Juíza Selma Arruda agradece colaboradores para a conclusão da fase processual da Sodoma 2

A fase de instrução processual da ação penal resultante da Operação Sodoma 2 foi praticamente concluída com a audiência dessa quarta (31), que durou cerca de 8h e ouviu os principais réus, como o ex-governador Silval Barbosa (PMDB) e o ex-secretário estadual de Fazenda Marcel de Cursi, além de outros personagens denunciados no suposto esquema. “É com muita alegria que chegamos a esta fase. Conseguimos concluir com êxito a instrução do processo. Missão cumprida, graças a Deus”, disse a juíza da 7ª Vara Criminal, Selma Arruda, em entrevista à imprensa ao final da audiência.

Para a magistrada, avançar esta etapa foi possível graças à colaboração de todos. “Desde as testemunhas que não se furtaram de comparecer a até mesmo os próprios acusados, os advogados”, aponta. Selma cita ainda que, por várias vezes, foi necessário antecipar horários e reduzir o tempo de descanso para acelerar os trabalhos. “Mas com certeza valeu a pena, porque agora o processo está instruído”.

A juíza ressalta, contudo, que restam dois interrogatórios para serem feitos, do procurador aposentado Francisco Gomes de Andrade Lima Filho, o Chico Lima, e do empresário Fábio Drumond Formiga, que prestarão depoimento por meio de carta precatória. Chico está no Rio de Janeiro e Fábio em Minas Gerais. “Após os dois estaremos na fase de sentença”.

A Sodoma 2 investiga a aquisição ilegal de um terreno, localizado na avenida Beira Rio, em Cuiabá, pelo valor aproximado de R$ 13 milhões. Os recursos que custearam essa área são, segundo o Ministério Público Estadual, oriundos da cobrança de propina de empresários e desvio de verba. De acordo com o órgão, a propina era cobrada de empresários por agentes do governo Silval, para que fossem mantidos os contratos entre empresas e o Estado.

Bate-boca

Durante o interrogatório do ex-governador, Selma endureceu a postura ao entender que Silval estava insinuando que o Juízo adotou medidas suspeitas. Em meio às considerações que o peemedebista insistiu em fazer, a magistrada o interrompeu após ele dizer várias vezes que bastava as pessoas mencionarem seu nome para evitar a prisão, que seu nome se tornou uma “senha”, pois quando falam sobre ele, em tese, ganham liberdade. "O senhor meça as pessoas com uma régua que não seja a sua. Aqui eu não faço esse tipo de negociação”, disparou Selma.

Neste momento, o peemedebista tentou retomar a fala e a juíza o interrompeu mais uma vez. "O senhor fica quieto”, disse e ressaltou que os advogados dele sabem como firmar um acordo de delação, caso decida por este caminho. “Não vou admitir mais que o senhor acuse o Juízo de estar negociando com réus", alertou.

Sobre esse episódio, a magistrada também comentou ao final da audiência. “Se quem prende e quem solta é o Juízo, seja lá quem for que estiver à frente da Vara, uma afirmação dessa natureza ofende o Juízo. Então é obvio que eu não posso deixar que qualquer ofensa à instituição que eu represento, muito menos a quem preside a audiência, seja formulada”.

Nesta linha, explicou que Silval foi advertido duas vezes e “quando ele repetiu essa afirmação eu fui obrigada a intervir para que ele não afirmasse”, reiterou.

Marcel, Rodrigo, Walace e Silval negam participação em esquema