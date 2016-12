Moro ministra palestra em Cuiabá sobre enfrentamento à corrupção

O juiz federal da 4ª Vara de Curitiba (PR), Sérgio Moro, ministra palestra sobre enfrentamento da corrupção, nesta segunda (5), no Espaço Ágora, anexo ao hotel Gran Odara, em Cuiabá. O ato, que se inicia a partir das 19h, faz parte do lançamento do novo Portal Transparência do governo estadual. Moro é responsável por julgar casos da Operação Lava-Jato.