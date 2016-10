Morre aos 68 anos desembargador aposentado José Jurandir de Lima

Assessoria Jurandir iniciou a arreira na comaraca de Dom Aquino em 77

O desembargador aposentado José Jurandir de Lima, faleceu neste sábado (1º), aos 68 anos. Ele estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, em decorrência de uma pneumonia. O corpo será velado neste domingo (2), na Capela Jardins, em Cuiabá, em horário a ser definido. O Poder Judiciário mato-grossense lamentou a morte.

José Jurandir de Lima nasceu em Apiaí, interior de São Paulo, em 13 de setembro de 1948. Passou no concurso para magistratura em 1977 e iniciou a carreira na Comarca de Dom Aquino, nesse mesmo ano. O magistrado ainda atuou em Poxoréu e Rondonópolis, antes de ser promovido para a Comarca da Capital.

A promoção ao cargo de desembargador se deu em 3 de agosto de 1998, pelo critério de merecimento. Entre os anos de 1993 e 1995 ele atuou como vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral e também foi vice-presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso entre 1997 e 1999, e o 39º presidente do Poder Judiciário Estadual, entre 2005 e 2007. Em 2011 ainda foi conselheiro da Escola Superior da Magistratura do Estado (Esmagis-MT).

O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Paulo da Cunha, está em viagem oficial. Diante disso, a vice-presidente, desembargadora Clarice Claudino da Silva, decretou luto oficial no Poder Judiciário por três dias, sem prejuízo das atividades forenses e administrativas. (Com Assessoria)

Em decorrência do falecimento do magistrado, o Segundo Encontro de Magistrados Aposentados de Mato Grosso, que ocorreria nesta segunda (3) no TJ, foi cancelado. Nova data será divulgada em breve. (Com Assessoria)