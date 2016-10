MP aciona 4 candidatos por jogar santinhos; Toninho e Juca na lista

Reprodução Toninho de Souza e Juca do Guaraná foram reeleitos, sendo que Toninho foi o mais votado na Capital

O Ministério Público Eleitoral ingressou com representação por propaganda irregular contra quatro candidatos ao cargo de vereador em Cuiabá, três deles eleitos e/ou reeleitos. Foram acionados: Toninho de Souza (PSD), Elizeu Nascimento (PSDC), Juca do Guaraná Filho (PT do B) e Zé Adrenalina Motos (PSDC). Todos são acusados de promoverem derrame de “santinhos” nas ruas no dia eleição.

As irregularidades, segundo o MPE, foram verificadas em locais de votação nos bairros Paiaguás, Santa Izabel e Pedregal. Os alvos foram os eleitores das escolas estaduais Rodolfo Augusto T. E. Curvo e Tancredo Neves e das municipais Orlando Nigro e Maria Eunice Duarte de Barros.

“Tal conduta configura grave ilícito eleitoral que, por presunção legal, afeta a normalidade e legitimidade das eleições, promovendo às vésperas das eleições derramamentos de santinhos em via pública e locais próximos as eleições com escopo de auferir indevida vantagem em relação aos demais candidatos”, diz um trecho da representação.

O MPE requer a condenação dos quatro candidatos por violação ao dispositivo previsto no parágrafo primeiro do artigo 37 da Lei 9.504/97, que dispõe sobre a veiculação de propaganda irregular. Além do pagamento de multa, que varia de R$ 2 mil a R$ 8 mil mil, os infratores também estão sujeitos à apuração do crime previsto no inciso III do parágrafo 5º do artigo 39 da mesma lei, puníveis com detenção, de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR.

Outro lado

Ao Toninho garante que jamais jogou santinhos nas ruas de Cuiabá. "Eu não tenho essa prática. Estava bem posicionado na campanha", pondera. Nessa linha, atribui a prática a pessoas que querem o prejudicar, por isso, avalia que o MPE vai o ajudar por meio da apuração. "Muita gente quis me prejudicar e esse pode ser mais um artifício. Não tenho manchas na minha carreira".

Juca do Guaraná, por sua vez, também nega que seja o autor. "Eu sei que eu não joguei nada. Fiz uma reunião com a minha equipe e os orientei para que não fizessem isso. O que sobrou do meu material, eu vou devolver. Elizeu também nega que tenha cometido a propaganda irregular. Avalia que isso pode ter sido feito por grupos opositores. "Sempre fiz tudo dentro da lei".

Outros candidatos

De acordo com o MPE, outros candidatos também deverão ser acionados. No dia eleição, após constatar várias irregularidades, o promotor Gérson Barbosa, acompanhado de sua assessoria, efetuou registros fotográficos e encaminhou ofício à secretaria de Serviços Urbanos para que fosse efetuado o recolhimento de todos os “santinhos”. O material apreendido servirá de provas para a adoção das medidas judiciais cabíveis. (Com Assessoria)