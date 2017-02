MP diz que Faiad aumentou valor de propina de R$ 70 mil para R$ 80 mil

Gilberto Leite Ex-secretário de Administratação Francisco Faiad teria aumentado propina

Ao passar a comandar a secretaria de estado de Administração, em 11 de janeiro de 2013, Francisco Faiad (PMDB) determinou que o valor mensal cobrado do empresário Juliano César Volpato, a título de propina, fosse elevado de R$ 70 mil para R$ 80 mil. Essa afirmação é feita pelo Ministério Público Estadual na ratificação da representação formulada pela Delegacia Fazendária, que resultou na deflagração da 5ª fase da Operação Sodoma, nessa terça (14).

Conforme o documento, logo que entrou na SAD, houve “adesão plena” de Faiad ao suposto esquema. Consta que Zílio fazia a entrega da parte do ex-governador Silval Barbosa (PMDB) diretamente a ele e, em algumas oportunidades, ao então chefe de gabinete de Silval, Silvio Corrêa.

De acordo com o MPE, quando Zílio comandava a SAD, o valor era dividido em quatro envelopes, sendo um com R$ 30 mil destinado a Silval, dois com R$ 16 mil cada, repassados a Zílio e Silvio, e um com R$ 8 mil entregue a Edézio Corrêa, sócio de Juliano Volpato.

Com a entrada de Faiad, os pagamentos passaram a ser feitos em quatro envelopes que eram entregues a Zílio e identificados com a inicial do nome de cada membro que receberia a quantia.

O MPE detalha que a divisão era feita da seguinte forma: um envelope contendo R$ 40 mil destinado a Silval, com a inicial “S”; um envelope com R$ 16 mil, entregue a Cézar Zílio, com a inicial “C”; um envelope com R$ 16 mil, repassado a Francisco Faiad, com a inicial “F”; e o último contendo R$ 8 mil, entregue a Zílio, com a inicial “C”. Faiad teria recebido a propina de janeiro a dezembro daquele ano, quando deixou o comando da pasta, acumulando R$ 192 em vantagem indevida.

Neste contexto, o MPE explica que o valor encaminhado a Zílio na verdade tinha como destino Edézio. Acontece que “Juliano não tinha conhecimento de que esse valor seria destinado ao seu sócio”, por isso, a inicial no último envelope fazia menção a César.

As apurações apontaram ainda que essa forma de pagamento durou três meses. Após este período, a parte de Faiad passou a ser repassada diretamente a ele, cabendo a Zílio a entrega do envelope de Silval, que ocorria “ora no banheiro do gabinete, ora por meio de Sílvio”.

De acordo com as declarações prestadas por Edézio, parte da propina destinada a Faiad já chegou a ser entregue diretamente em seu escritório político localizado no bairro Araés, em Cuiabá. À época, Faiad “se preparava para a candidatura a deputado estadual nas eleições de 2014”.

Segundo Juliano e Edézio, Faiad fazia abastecimentos mensais no posto Marmeleiro e isso era abatido do valor da propina mensal destinada a ele, “aspecto que mais uma vez ilustra sua total adesão ao grupo criminoso tendo total ciência da origem dos valores recebidos”, sustenta o MPE.

Sodoma 5

A 5ª fase da Sodoma apura a existência de uma organização criminosa, que auxiliada por servidores e empresários durante o período de setembro de 2013 até outubro de 2014, teria mantido um esquema de inserção de consumo fictício de combustível junto à secretaria de Transportes, provocando desvio de receita pública para o enriquecimento ilícito de seus membros e dos empresários aos quais foi destinada parte do pagamento de propina da SAD.

Segundo o MPE, o total desviado das secretarias em favor da organização criminosa, ou em favor dos personagens citados foi de R$ 8,1 milhões.