MP faz buscas na casa de Juarez

Agentes do Naco (núcleo de ações de competência originária) do Ministério Público realizam, neste momento, buscas na residência do prefeito de Sinop Juarez Costa (PMDB). A reportagem do já está no local.

Informações preliminares indicam que os agentes somente cumprem mandado de busca e apreensão no local. A investigação corre sob segredo de Justiça. Ação faz parte da operação Sorrelfa. Neste momento, outros mandados de busca e apreensão são cumpridos.

A ação pode influenciar o processo eleitoral. Juarez, que está no segundo mandato, apoia sua vice Rosana Martinelli (PR) na disputa pela Prefeitura de Sinop. A republicana aparece como primeira colocada em todas as pesquisas de intenção de votos.

Naco

Grupo de atuação especial contra o crime organizado, composto por Promotores de Justiça, Delegados de Polícia, Policiais Militares e Civis.( Mais informações em instantes)