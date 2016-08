MP investiga convênio firmado por Janete e pede R$ 604 mil aos cofres

O Ministério Público instaurou inquérito civil para apurar suposta prática de improbidade administrativa contra a ex-secretária de Cultura, Janete Riva (PSD). A suposta irregularidade é referente ao projeto "Recuperação do Tesouro do Estado - Museu Histórico de MT", orçado em R$ 604 mil. Além de ex-gestora, a então presidente do Instituto Pró-Ambiência de Mato Grosso, Juliana Borges Moura Pereira Lima, também é investigada.

“Considerando a conclusão da Comissão de Tomada de Contas Especial de que houve dano ao erário, e que, por isso, devem solidariamente restituir R$ 604,2 mil”, consta na decisão do promotor da 35ª Promotoria de Justiça Cível, Célio Fúrio. O inquérito foi instaurado na última quinta (25).

O promotor refere-se à tomada de contas do TCE que constatou sete irregularidades, dentre elas, ter deixado de atestar o recebimento dos serviços. “Pois recebeu os recursos do convênio em 2012 e efetuou o pagamento à Construtora em 2013, e em nenhum momento aplicou esses recursos...”.

Célio Fúrio determinou também que o atual gestor da pasta, Leandro Carvalho, encaminhe cópias da portaria do convênio para requisitar o envio de todo processo de liquidação de despesas e prestação de contas referente ao repasse do recurso ao programa, como também sejm informadas quais as providências administrativas adotadas quanto ao parecer conclusivo da comissão de Tomada de Contas Especial.

A assessoria de Janete Riva afirma que a ex-secretária deverá se posicionar acerca do assunto nas próximas horas.

Outro caso

Em maio deste ano, a ex-secretária foi alvo de outro inquérito civil público referente a um firmado convênio em 29 de abril de 2013 no valor de R$ 1,2 milhão, sendo que, desse montante, R$ 800 mil foram liberados e, destes, R$ 400 mil não têm prestação de contas.

A defesa, por sua vez, afirmou que Janete nunca praticou qualquer irregularidade na qualidade de gestora da pasta. A parceria em comento, que envolveu a gestão de vários secretários da Cultura, revelou-se extremamente vantajosa para o desenvolvimento cultural, conferindo ao Estado centralidade no programa denominado de Rede Incubadoras Brasil Criativo.

Defesa de Janete diz que denúncia não procede e almeja atingir família