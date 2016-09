MP nega acesso a dados da Sefaz e repudia tentativa de barrar Sodoma

Gilberto Leite/Rdnews Prado afirma que a Justiça vive momento ímpar no Estado e que a união e seriedade das instituições como o Poder Judiciário, têm sido fundamental para esclarecimento dos fatos e punição a infratores

O Ministério Público do Estado (MPE) divulgou nota, no final da tarde desta terça (13), para esclarecer não procedem as notícias divulgadas por veículos de comunicação com declarações de que membros do MP teriam acessado indevidamente o sistema de cadastramento econômico, financeiro, contábil e comercial da Secretaria de Fazenda (SEFAZ).

A informação sobre a suposta invasão de dados ao sistema da Sefaz foi feita pelo ex-secretário estadual da pasta na época do governo Silval Barbosa, Marcel de Cursi, que está preso desde 15 de setembro do ano passado por suposto envolvimento em esquemas de corrupção. O ex-secretário, durante depoimento na 7ª Vara Criminal de Cuiabá, , no final de agosto, disse que enquanto estava no Executivo identificou acessos indevidos no sistema informatizado da Sefaz e, segundo ele, os responsáveis teriam quebrado de forma ilegal o sigilo bancário de juízes, desembargadores e até ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) com prerrogativa de foro.

O depoimento do ex-secretário levou a 12ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá, que atua na Defesa da Administração Pública e da Ordem Tributária, e o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), a esclarecerem que o acesso disponibilizado pela Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ) a membros do MP limita-se a consulta de pessoas jurídicas. "Importante destacar que o referido órgão estadual não possui banco de dados de pessoa física, salvo quando se tratar de empresa individual", diz trecho na nota.

Outro esclarecimento, é que o acesso concedido pela Sefaz refere-se a dados cadastrais e de registro fiscal e de nota fiscal de entrada e de saída, após o recolhimento do imposto.

Os promotores de Justiça sustentam que a declaração de Marcel é infundada porque eles atuam no combate a corrupção, enfatizam que o acesso a dados bancários somente é possível com ordem judicial e que a Sefaz não tem tais acessos.

Para os promotores de Justiça, as declarações do ex-secretário divulgadas pelos veículos de comunicação "tiveram como propósito único confundir a opinião pública e criar possível animosidade entre integrantes do Poder Judiciário e membros do Ministério Público".

A nota de repúdio ressalta que a "Justiça Mato-grossense vive um momento ímpar e que a união e seriedade das instituições, a exemplo do Poder Judiciário, têm sido fundamental para o esclarecimento dos fatos e punição dos infratores".

O procurador-geral de Justiça, Paulo Prado, encerra o comunicado reforçando que a instituição e seus membros pautam-se pela obediência às regras constitucionais e legais e que "deposita total confiança no trabalho desenvolvido pelos promotores de Justiça". (Com Assessoria)