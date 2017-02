MPE abre inquérito contra a ex de Nadaf para investigar dano ao erário

Gilberto Leite/Rdnews Geiziane foi credenciada como psicóloga no Detran sem ser Especialista em Psicologia do Trânsito

O Ministério Público Estadual (MPE) instaurou inquérito civil para investigar supostos danos ao erário e improbidade administrativa praticados pela psicóloga Geiziane Rodrigues Antelo, ex-mulher do ex-secretário de Estado Pedro Nadaf, envolvido em esquemas de corrupção na gestão do ex-governador Silval Barbosa (PMDB). A portaria, publicada em 8 de fevereiro, foi assinada pelo promotor de Justiça Célio Fúrio.

A portaria investiga o fato de Geiziane ter sido credenciada como psicóloga no Detran sem possuir título de Especialista em Psicologia do Trânsito ou curso de capacitação para Psicólogo Perito Examinador de Trânsito. A legislação específica exige pelo menos um destes títulos para a ocupação do cargo.

Célio Fúrio já encaminhou oficio ao atual presidente do Detran, Arnon Osny Mendes Lucas, solicitando informações sobre processo administrativo disciplinar (PAD) instaurado contra Geiziane em 2015. O procedimento apurou supostas irregularidades no credenciamento.

Em março de 2015, Geiziane foi descredenciada do Detran por meio de ato administrativo assinado pelo então presidente do órgão, Rogers Jarbas, atual secretário estadual de Segurança Pública. Entretanto, foi reintegrada à função em outubro daquele ano por determinação da Justiça.

O juiz da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, Roberto Teixeira Seror, considerou que as renovações do credenciamento da psicóloga não apresentavam nenhum indício de ilegalidade. Por isso, determinou que Geiziane retornasse à função de psicóloga no Detran.

Leia, abaixo, a Portaria do MPE: