MPE aciona ex-secretária e prefeito de Tangará por dano de R$ 69 mil

O Ministério Público Estadual propôs uma ação civil pública por atos de improbidade administrativa contra o prefeito de Tangará da Serra, Fábio Junqueira (PMDB), e a ex-secretária de Educação Iolanda Cristina do Nascimento Garcia. O órgão entende que houve superfaturamento de 172% na aquisição de camas empilháveis, que teria resultado no dano ao erário de R$ 69,3 mil. A denúncia foi apresentada no último dia 29 pela promotora de Justiça Fabiana da Costa Silva Vieira.

Segundo o MPE, em abril de 2015 Iolanda, na qualidade de secretária de Educação, solicitou a adesão ao pregão nº 038/2014, realizado em Cuiabá, viabilizando a aquisição de mobiliários destinados ao atendimento dos Centros Municipais de Educação. Para justificar a “carona” no pregão, a secretária apresentou três orçamentos assinados por ela. Em seguida, os procedimentos foram encaminhados ao setor jurídico do município, que optou pela adesão ao pregão da Capital.

Rdnews MPE diz que refeito e ex-secretária de Educação de Tangará superfaturaram em aquisição de móveis

Posteriormente, Fábio homologou os atos, de modo que o município adquiriu 365 camas pelo valor de R$ 109,5 mil ao todo. “A priori, o procedimento de adesão ao pregão nº 038/2014 aparentava ter ocorrido dentro da legalidade, contudo, essa não foi a realidade dos fatos”, diz trecho da denúncia.

Ocorreu que os três orçamentos apresentados pela secretária advinham de empresas que tinham o mesmo fornecedor de camas, pois pertencem ao mesmo grupo empresarial.

Neste sentido, o MPE aponta que as camas poderiam ter sido adquiridas por R$ 69,3 mil, conforme pesquisa de preço feita pela Controladoria Geral da União. Além disso, a denúncia cita que a empresa fornecedora das camas, a WTEC, apresentou preço de R$ 164,9 por cama, em um orçamento em Campo Verde, enquanto em Tangará foi cobrado R$ 325 pelo mesmo modelo, com apenas dois meses de diferença entre as compras.

O MPE entende que “as condutas dos réus violaram o princípio da impessoalidade, moralidade e eficiência, uma vez que foram desperdiçados recursos públicos em decorrência da dispensa indevida de licitação”. Além disso, para o órgão, o prefeito e a ex-secretária incorreram em ato de improbidade administrativa. À causa, o MPE pede que seja atribuída o valor de R$ 69,3 mil, suposto dano ao erário.

Na última sexta (2), a juíza de direito Elza Yara Ribeiro Sales Sansão proferiu uma decisão mandando notificar Fábio Junqueira e Iolanda Garcia para que apresentem manifestação acerca dos fatos narrados pela promotora de Justiça. Em seguida, a magistrada deve analisar as manifestações e, só então, decidir se recebe ou não a denúncia e dar seguimento à ação.

Outro lado

O entrou em contato com Iolanda Garcia, que informou estar ciente da denúncia. Contudo, ela explica que o caso é de conhecimento da CGU e que, em 8 de abril deste ano, a empresa fornecedora fez o ressarcimento ao erário do valor excedido. “Esse processo foi ajuizado, mas nós já tínhamos a notificação da CGU e já fiemos ressarcimento desse valor para prefeitura. Quem ressarciu foi a empresa, em oito de abril deste ano”, esclarece.

Ao contatar o prefeito, Fábio Junqueira informou que estava em uma reunião e não poderia falar no momento. “Não ando dando entrevista sobre gestão pública, desculpa”, acrescentou.

Conforme acompanhamento processual, a prefeitura foi notificada na pessoa da procuradora-geral do município, Caruline Fernando Ribeiro, para, caso queira se habilitar como parte no processo, informe o juízo. Contudo, ainda não foi dada uma resposta. Em contato direto com a procuradora-geral, Caruline pediu um prazo até o período da tarde para verificar mais detalhes.