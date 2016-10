MPE aciona Tangará para regularizar abastecimento de água sob multa

O Ministério Público Estadual (MPE) ingressou com ação civil pública contra Tangará da Serra, requerendo providências para assegurar a regularização e o abastecimento contínuo de água potável nos bairros da cidade, ainda que em sistema de rodízio. A ação foi proposta nessa quarta (26) na Quarta Vara Cível da Comarca do município.

Caso a medida não possa ser cumprida apenas com a utilização da rede de abastecimento, o MPE recomenda a disponibilização do produto por meio de caminhões pipas. Na ação, o Ministério Público aponta uma série de falhas da administração municipal, sob Fábio Junqueira (PMDB), a respeito do fornecimento de água e rechaça a justificativa de que o problema deve-se à estiagem.

Reprodução Moradores de Tangará da Serra sofrem com falta de abastecimento de água e MPE cobra medidas

Entretanto, dados oficiais referentes à precipitação pluviométrica do INMET/Diamantino demonstram que no período de agosto do ano passado a julho deste ano choveu aproximadamente 1,5 mil mm, quantidade pouco inferior a períodos de estiagem. “A situação de estiagem tem se sentido presente em vários municípios no país, nos quais, porém, não existe desabastecimento de água tão severo como em Tangará da Serra. Isso demonstra a irresponsabilidade dos gestores da coisa pública”, diz a promotora de Justiça Claire Vogel Dutra.

O MPE ressalta que o município esperou a seca total para tomar providências, embora desde outubro de 2015 a situação já fosse de conhecimento dos gerenciadores. Em anos anteriores, o racionamento de água já havia sido implantado na cidade.

Além da falta de investimentos, outro agravante, conforme a promotora, é o crescimento desordenado do município devido à ausência da efetivação de uma política urbana que ordene e gerencie a função social da cidade. Diversos loteamentos foram autorizados sem que houvesse o respectivo investimento no sistema de abastecimento de água.

Na ação, o MPE requer ao Poder Judiciário que proíba Tangará de emitir autorização, licença, alvará ou liberação de qualquer natureza de novos empreendimentos imobiliários até a regularização do sistema de abastecimento de água. A capacidade de fornecimento frente à demanda da população deverá ser comprovada por meio de estudos técnicos.

Foi requerido ainda a adoção de ações concretas dentro das possibilidades de requisição de outorgas particulares e reversão para uso do poder público em favor da população. Entre as medidas que poderão ser adotadas está a utilização de propriedades privadas nos locais em que exista a captação de águas profundas ou superficiais.

O Ministério Público cobra a apresentação de estudos e as licenças ambientais necessárias para a construção de um novo reservatório; elaboração de relatórios de análise da qualidade de água de todos os locais de captação (represas, poços artesianos e ETA) e a ampla divulgação aos consumidores nos casos inevitáveis de interrupção do fornecimento, esclarecendo horários e razões da interrupção, devendo se abster de cobrar contas de água nos períodos em que não houve o abastecimento normal.

Por conta dos prejuízos causados à população com o total desabastecimento de água, o Ministério Público também requereu a condenação do município ao pagamento de dano moral coletivo, cujo valor deverá ser arbitrado pelo Poder Judiciário.

“Os transtornos impostos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, vez que a frustração diária da população, decorrente da impossibilidade de utilização de água, são motivos suficientes a ensejar indenização por dano moral”, argumentou.

Crise

Devido à crise no abastecimento de água há quase 20 dias, a Prefeitura de Tangará da Serra chegou a decretar situação de emergência na última quinta (20). Em agosto, o município já tinha baixado decreto determinando medidas preventivas para evitar o desperdício de água tratada em período de estiagem. O nível do rio Queima-pé, que abastece a cidade, está muito baixo. (Com Assessoria)