MPE apura contas da Câmara de 2013 após gasto de R$ 23 milhões

O promotor de Justiça Mauro Zaque instaurou um procedimento preparatório de inquérito para investigar supostas irregularidades nas contas da Câmara de Cuiabá durante a gestão de 2013, quando o vereador cassado João Emanuel (preso) era presidente do Legislativo. A medida foi tomada a partir de documentos enviados pelo Tribunal de Contas do Estado.

Reprodução TCE diz que João Emanuel foi obrigado a devolver R$ 334 mil por falhas identificadas na Câmara

O procedimento foi aberto há uma semana e recebeu prazo de 90 dias para ser concluído. Caso as irregularidades sejam comprovadas, a investigação pode tornar-se um inquérito civil. As contas anuais de gestão da Câmara no exercício de 2013 foram julgadas irregulares pelo TCE, em 2015. À época, o relator, conselheiro substituto Luiz Carlos Pereira, apontou falhas graves na gestão que levaram o Pleno a declarar João Emanuel inabilitado para ocupar cargos na administração pública durante cinco anos, mesmo período em que a empresa Gráfica Propel não poderia participar de licitações, sendo declarada a inidoneidade.

Segundo o órgão, João Emanuel e a empresa Gráfica Propel ficaram obrigados a restituir aos cofres públicos o valor de aproximadamente R$ 1,3 milhão devido a não entrega de materiais cujas notas foram pagas, descumprindo do contrato n°1/2013, objeto de investigação na Justiça.

O ex-presidente da Câmara ainda foi forçado a restituir pouco mais de R$ 334,6 mil decorrentes das demais falhas identificadas que também levaram à aplicação de multa no valor total de 2232 UPF. Em relação aos valores de restituições e multas, o Ministério Público de Contas apresentou entendimento de acordo com o voto do relator.

À época do julgamento, o Pleno do TCE considerou a gestão com grave desequilíbrio financeiro e descontrole orçamentário. Foi constatado que somente em janeiro de 2013, João Emanuel empenhou 74% dos recursos destinados a todo o exercício, contabilizando mais de R$ 23,7 milhões. “Considerando o déficit que já havia sido apontado pelo TCE desde 2012, a gestão não só deixou de tomar medidas para ajustar como agravou a situação, chegando ao déficit de R$ 3,2 milhões, ainda foram pagar notas sem respeitar a ordem cronológica dos contratos, mostrando o descontrole das contas", afirmou o relator.

A defesa do ex-vereador, por meio de recurso, alegou que não seria possível apresentar as comprovações de que os serviços contratados foram executados e que os bens adquiridos foram entregues, pois toda a documentação referente ao exercício de 2013 estaria em posse do Gaeco. Contudo, as alegações não foram consideradas, uma vez que a defesa, conforme determina a legislação, poderia ter acesso aos documentos e não o fez, como foi verificado pelo relator.

Os demais períodos em que o Legislativo da Capital esteve sob a responsabilidade de Júlio Pinheiro, de 6 a 31 de dezembro de 2013, e Onofre Junior, de 29 de novembro a 5 de dezembro do mesmo ano, foram julgados regulares, com determinações e recomendações à atual gestão para que sejam realizadas melhorias, em especial as voltadas ao equilíbrio financeiro e orçamentário.

O exercício de 2013 compôs a pauta de julgamentos de sessão plenária de dezembro de 2014, contudo, diante da apresentação de recurso, o TCE, em obediência aos princípios do contraditório e ampla defesa, determinou a abertura de prazo para apresentação de defesa de João Emanuel e à empresa Gráfica Propel. Por isso, o julgamento só ocorreu em outubro de 2015. (Com Assessoria)