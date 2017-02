MPE apura Elias por improbidade na Metamat após ameaçar servidores

Gilberto Leite/Rdnews Ex-presidente da Metamat Elias Santos investigado pelo MPE por improbidade administrativa

O Ministério Público Estadual (MPE) instaurou inquérito civil para investigar suposta prática de improbidade administrativa pelo ex-presidente da Metamat Elias Santos, atual secretário de Gestão de Pessoas da Assembleia. A portaria assinada pelo promotor Roberto Turin, do Núcleo de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa, foi publicada na última segunda (13).

A investigação abrange fato ocorrido em outubro de 2016. Elias foi gravado ameaçando exonerar servidores comissionados que faltassem à reunião da campanha do irmão, o atual secretário estadual de Cidades Wilson Santos (PSDB), à época candidato a prefeito de Cuiabá. No áudio, chegou a dizer que falava em nome do governador Pedro Taques (PSDB).

A gravação foi divulgada pelo adversário Emanuel Pinheiro (PMDB), que venceu as eleições. Taques exonerou Elias Santos da presidência da Metamat assim que o caso veio a público. Após a investigação, Turin decidirá se ingressará com ação civil pública contra Elias. Um pedido de informações já foi encaminhado à Metamat. O inquérito civil não tem prazo para ser concluído.

Gestão de Pessoas

Após a exoneração da Metamat, Elias Santos ficou desempregado até o início de fevereiro. Foi nomeado secretário de Gestão de Pessoas da Assembleia com aval do novo presidente Eduardo Botelho (PSB). De acordo com o socialista, a indicação fez parte do acordo político que garantiu sua eleição para comandar a Mesa Diretora.

Outro lado

