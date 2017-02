MPE apura redução de multas em 90% de empresas ligadas à Asmat

Reprodução MPE vê ilegalidades em multas aplicadas pelo Procon de Cuiabá em empresas associadas à Asmat

O Ministério Público Estadual instaurou um inquérito civil para apurar um termo de cooperação técnica que prevê a redução em até 90% das multas administrativas aplicadas pelo Procon de Cuiabá, às empresas filiadas à Associação de Supermercados de Mato Grosso (Asmat).

Datado de 5 de outubro de 2016, o Termo de Cooperação Técnica nº 01/2016 foi celebrado entre a associação, secretaria municipal de Ordem Pública, Procon municipal e a secretaria-adjunta municipal de Segurança Pública.

O promotor de Justiça, Ezequiel Borges de Campos, do Núcleo de Defesa da Cidadania de Cuiabá, vê “fortes indícios de ilegalidades” que permeiam o termo, pois além da redução das multas, o acordo estipula a conversão do valor remanescente em mercadorias destinadas a entidades filantrópicas indicadas pelo Procon.

A situação caracteriza “aparente afronta à finalidade prevista no art. 57 da Lei nº 8.078/90, em renúncia de receita sem amparo legal, em falta de interesse público e em violação aos princípios da moralidade, da razoabilidade e da impessoalidade”, analisa o promotor. A portaria que dá abertura ao inquérito foi assinada no dia 1º deste mês e determina que o diretor do Procon seja oficiado acerca do procedimento.

Ao , a assessoria da Asmat explica que o termo nunca entrou em vigência, de modo que nenhuma multa chegou a ser reduzida. Neste sentido, informa que não foi notificada sobre a abertura do inquérito.

A reportagem também solicitou esclarecimento ao Procon municipal, por meio da assessoria da Prefeitura da Capital, mas até o fechamento da matéria não houve retorno.