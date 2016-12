MPE busca repactuar TAC com governo dos duodécimos atrasados

Assessoria Procurador-geral de Justiça Paulo Prado se reuniu com secretário da Sefaz, Gustavo Oliveira nessa 3ª

Em reunião realizada nessa terça (27) com o procurador-geral de Justiça Paulo Prado, o secretário estadual de Fazenda, Gustavo Oliveira, assegurou que nas próximas 48h efetuará o repasse de 25% dos valores devidos referentes aos duodécimos em atraso aos Poderes e instituições autônomas. Ficou acertado ainda que o duodécimo de dezembro será repassado até 4 de janeiro.

“Iniciamos o diálogo para a repactuação do Termo de Ajustamento de Conduta e estamos confiantes que no próximo dia 9, quando o governador retornará das férias, concluiremos as tratativas para pagamento dos 75% restantes dos valores devidos”, disse Prado.

O total pendente equivale a R$ 298,8 milhões. De acordo com o TAC, a primeira parcela correspondente a 50% dos valores devidos deveria ter sido repassada até 30 de novembro, o que não ocorreu. Os outros 50% foram divididos em seis parcelas iguais que deverão ser pagas a partir de janeiro de 2017 até junho do mesmo ano.

A reunião com o secretário de Fazenda contou também com a participação dos promotores de Justiça Arnaldo Justino, secretário geral de Gabinete; Mauro Curvo assessor geral do PGJ; e Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, coordenador do Núcleo de Ações de Competência Originária (Naco). (Com Assessoria)