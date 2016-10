MPE denuncia Silval e 16 por desvio de R$ 15 mi em desapropriação

O Ministério Público Estadual denunciou 17 pessoas por suposta fraude na desapropriação do bairro Jardim Liberdade, em Cuiabá. A transação realizada, em 2014, custou aos cofres do Estado mais de R$ 30 milhões. A denúncia resulta de desdobramento da Operação Sodoma.

Na lista dos réus estão o ex-governador Silval Barbosa (PMDB) e o ex-secretário estadual Marcel de Cursi. Os dois estão presos desde setembro do ano passado, por envolvimento em supostos esquemas de corrupção.

A denúncia do MPE ainda inclui Pedro Nadaf, ex chefe da Casa Civil; Chico Lima, procurador de Estado aposentado; Arnaldo Alves de Souza Neto, ex-secretário de Planejamento; Afonso Dalberto, ex-presidente do Intermat; Antônio Rodrigues Carvalho; advogado Levi Machado; o empresário Valdir Piran; Karla Cecília de Oliveira Cintra, assessora da Fecomércio; e José de Jesus Nunes Cordeiro ex-secretário-adjunto de Administração.

Wellington Sabino Silval e outras 16 pessoas são denunciadas por desvio de dinheiro de desapropriação de bairro

Também foram denunciados Sílvio Corrêa ex-chefe de Gabinete de Silval; Pedro Elias ex-secretário de Administração; Rodrigo da Barbosa, filho do ex-governador; César Zilio ex-secretário de Administração; Alan Ayoub Malouf e João Justino Paes de Barros ex-presidente da Metamat.

Conforme o MPE, entre os crimes praticados estão corrupção passiva, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, coação no curso do processo, organização criminosa, lavagem de dinheiro e receptação qualificada.

A denúncia indica que a desapropriação do imóvel conhecido por Jardim Liberdade, localizado nas imediações do bairro Osmar Cabral, custou R$ 31,7 milhões. O valor foi repassado à proprietária Santorini Empreendimentos Imobiliários Ltda, com objetivo de desviar recursos em favor do grupo criminoso liderado por Silval.

Após a desapropriação, 50% do valor, que corresponde a R$ 15,8 milhões, retornaram para a organização por meio da empresa SF Assessoria e Organização de Eventos, de propriedade de Filinto Muller. Segundo a investigação, R$ 10 milhões foram destinados a Silval. O restante foi dividido entre Nadaf, Marcel, Arnaldo Alves, Afonso Dalberto e Chico Lima.

Sodoma

Na primeira fase da operação Sodoma, conforme o MPE, cinco pessoas foram denunciadas. As fraudes referiam-se à concessão e fruição de benefício fiscal do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (Prodeic), no período de 2011 a 2015, no âmbito do Poder Executivo.

Já na segunda fase, outra denúncia foi oferecida contra 17 pessoas. As investigações trouxeram novos nomes e revelaram outro “modus operandi”, que consistiu na exigência e/ou recebimento de vantagem indevida de fornecedores do Estado. Entre os crimes praticados estavam concussão, extorsão, lavagem de dinheiro, fraude processual, constituição de organização criminosa, fraude à licitação e corrupção passiva e ativa. (Com Assessoria)