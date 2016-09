MPE é contra soltura de Silval e cita risco de fuga com dinheiro desviado

Gilberto Leite/Rdnews Promotora afirma que manutenção da prisão de Silval é necessária para garantir aplicação da lei penal

A promotora de Justiça Ana Cristina Bardusco emitiu parecer contrário ao pedido de revogação da prisão preventiva, formulado pelos advogados do ex-governador Silval Barbosa (PMDB), no âmbito da Operação Sodoma 2 e 3. O documento de 38 páginas, proferido em 6 de setembro, aponta risco de fuga caso o peemedebista seja colocado em liberdade.

O pedido de soltura de Silval foi formulado pelos advogados Valber Melo, Ulisses Rabaneda, Artur Orsi e Renan Serra após audiência realizada em 31 de agosto. Antes de decidir, a juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Rosane Santos Arruda, solicitou o parecer do Ministério Público Estadual (MPE).

A defesa de Silval alegou que a manutenção da prisão é injusta porque outros réus foram colocados em liberdade após firmarem acordo de delação premiada ou confessado seus supostos delitos. Segundo os advogados, o critério beneficiou os ex-secretários de Estado Pedro Nadaf, César Zílio e Pedro Elias, além do empresário Williams Paulo Mischur, que foram soltos após colaborar com a Justiça.

Outro argumento utilizado foi que a suposta existência de organização criminosa não pode mais ser motivo para restringir a liberdade Silval. Isso porque o peemedebista já não tem nenhum tipo de influência política no Governo do Estado e, portanto, não pode atrapalhar o andamento das investigações.

Contrariando a defesa, Ana Cristina Bardusco sustenta que a manutenção da prisão de Silval se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal. Ela firma ainda que a influência do ex-governador no meio político e empresarial do Estado poderá ser utilizada para se livrar de possíveis condenações.

"É certo que a manutenção da custódia do Requerente visa não só diminuir a operacionalização da organização criminosa, mas impedir que o Requerente, que se trata de pessoa com notável projeção social por ser empresário consolidado no Estado de Mato Grosso, com poder político e influência sobre os demais membros e vítimas do grupo criminoso, se furte à aplicação da lei penal”, diz trecho do parecer.

Para embasar o argumento, a promotora lembra que a influência foi comprovada na deflagração da Operação Sodoma 1, em setembro do ano passado, quando Silval teve informações antecipadas sobre o mandado de prisão e conseguiu fugir para se apresentar após 48 horas. “O próprio Requerente confessou, em juízo, que sabia previamente de sua prisão, não há como negar tal fato. Assim, senão queria passar por suposta situação vexatória, questiona-se porque preferiu fugir do distrito da culpa em vez de dirigir-se até ao juízo que a decretou e se apresentar espontaneamente?”, questiona o documento.

No parecer, Ana Cristina Bardusco aponta o risco de fuga. Na sequência, ainda cogita a hipótese do dinheiro desviado do erário ser utilizado para viabilizá-la. “Ora é sabido que a ação da organização criminosa não se restringe à prática dos fatos articulados nesta ação penal. Portanto, a hipótese de fuga ganha robustez não só como meio de se livrar da responsabilização criminal, como também fazer uso do ganho ilícito que foi criminosamente expatriado”, concluiu.

Prisão

Silval está preso desde o dia 17 de setembro do ano passado, por conta da 1ª fase da Operação Sodoma. Chegou a ter o mandado revogado pela Justiça, mas prossegue detido no Centro de Custódia de Cuiabá (CC) devido a nova prisão preventiva expedida em março, na deflagração da Sodoma 3. O ex-governador é acusado de ser o chefe da suposta organização criminosa que teria exigido propina de empresários em troca da concessão e manutenção de contratos com o Estado na administração anterior.