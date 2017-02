MPE é favorável à inelegibilidade de Jajah e à cassação do irmão Ademar

O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer favorável à ação proposta pelo primeiro suplente de vereador por Várzea Grande, Joaquim Antunes de Souza (PSDB), contra o suplente de deputado Jajah Neves (PSDB) e o irmão Ademar Freitas Filho. Por meio de uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije), Joaquim pede que Ademar tenha o registro e/ou o diploma cassado e que os irmãos sejam declarados inelegíveis por oito anos.

Reprodução Irmãos Jajah e Ademar são alvos de ação impetrada por 1º suplente

A informação foi confirmada pelo advogado que representa a defesa do suplente, Lenine Póvoas. “O MPE entendeu que houve abuso, que houve fraude”, explica ao . A Aije foi proposta em novembro de 2016 e pede que seja reconhecida a prática de abuso de poder econômico e uso indevido de veículos de comunicação pelos irmãos.

Conforme a ação, a defesa de Joaquim sustenta que Ademar teria tirado proveito político do fato dou irmão ser apresentador de televisão no município, cujo enfoque são causas sociais, para usar o mesmo apelido, passando a ser conhecido como Ademar Jajah.

Neste contexto, Ademar lançou candidatura sagrando-se eleito com pouco mais de 2,6 mil votos, sendo o 7º mais votado entre os 21 parlamentares eleitos. “Entretanto, a vitória de Ademar Jajah está maculada por inúmeros ilícitos”, acusa a defesa do suplente.

Outro lado

Ao , o advogado dos irmãos, Lourival Ribeiro Filho, entende que a tese defendida por Joaquim é um “delírio totalmente sem fundamento jurídico”. Ele conta que o parecer foi juntado ao processo hoje e ainda não teve chance de analisá-lo. O processo já passou pela fase de alegações finais e agora cabe ao Juízo proferir uma sentença.

“O derrame aconteceu, mas a autoria não está provada. A fraude é um absurdo sem pé nem cabeça. O material que questionam são uns santinhos com a foto do Jajah dizendo Eu voto, como que pode induzir? O voto é por número, não por nome. Quando digita o número aparece a foto do candidato, se não for analfabeto, confirma”, dispara o advogado. Nesta linha, classifica a ação como “uma investida desesperada” e afirma que, caso a sentença condene os irmãos, irá recorrer.