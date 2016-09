MPE e MPF lançam guia aos eleitores e campanha contra crimes eleitorais

Eduarda Fernandes Procurador-geral de Justiça Paulo Prado ressaltou que o objetivo é que todos possam ter acesso a um material que reúna dados colhidos da legislação eleitora

O Ministério Público Estadual e a Procuradoria Regional Eleitoral (MPF) lançaram duas campanhas nesta tarde (12) para mobilizar a sociedade contra o Caixa 2 e a compra de votos. As prioridades de atuação nessas eleições foram reforçadas em uma coletiva de imprensa. Na ocasião, foi apresentado o Guia aos Eleitores, que contém 64 respostas sobre este pleito. O material ficará disponível no site do MPE.

O guia foi produzido pelo MPE do Pará e sofreu apenas algumas adaptações. A cartilha tem o intuito de apresentar de maneira objetiva as principais informações que sejam úteis aos eleitores em geral. “O objetivo é que todos possam ter acesso a um material que reúna dados colhidos da legislação eleitoral”, afirmou o procurador-geral de Justiça, Paulo Prado.

O promotor de Justiça Vinícius Gahyva Martins, cuja promotoria da qual é titular atua perante da 55ª Zona Eleitoral, que lida com as condutas vedadas, explicou que as únicas formas de obter financiamento de campanha são através do fundo partidário e da doação por pessoa física, limitado a 10% da renda declarada no ano anterior, tendo em vista a proibição de doação por pessoa jurídica, ou seja, empresas. “É importante que o MPE e a sociedade em geral se emanem na luta contra o Caixa 2, que caracteriza abuso do poder econômico, e também contra a compra de voto, que é proveniente de Caixa 2”.

Nesta linha, citou o novo modelo das prestações de contas, que agora são feitas a cada 72h e não mais após o encerramento do período eleitoral, além de ficarem disponíveis no site do Tribunal Regional Eleitoral. Mencionou ainda o aplicativo Pardal, que encaminha as denúncias de ilícitos eleitorais diretamente ao TRE e às promotorias eleitorais. “O que nós não queremos é que se ganhe eleições com base nesses mecanismos arcaicos de cooptação de votos e que, porventura, lá na frente, tenhamos que adotar providencias no sentido de que o candidato eleito dessa forma não possa exercer o mandato”.

Gahyva explicou também que existem comitês, compostos pelo MPE, MPF, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE), OAB e Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que desenvolvem trabalho de campo para detectar a prática de Caixa 2 e compra de votos

Sobre as 479 doações em Mato Grosso com indícios de irregularidades contabilizadas até 1º de setembro, Gahyva esclareceu que essas denúncias passam por uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije), conduzido pela Justiça Eleitoral. Em cerca de 10 a 15 dias se tem uma decisão acerca da caracterização ou não do ilícito eleitoral e então instaurar a Aije.

Isso pode acarretar na cassação do registro eleitoral, na perda do diploma e a até uma ação de impugnação do mandato eletivo. “A gente já tem algumas notícias de que está acontecendo, mas na reta final da campanha é que a coisa realmente pode avançar e muitas vezes as pessoas que se valem desse tipo de artifício vão deixar rastros”, analisou o promotor.