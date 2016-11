MPE exige que a prefeitura volte a receber pacientes no pronto-socorro

O Ministério Público Estadual, por meio da 7ª Promotoria de Justiça Cível, ingressou com ação civil pública pedindo o restabelecimento de forma imediata do recebimento de pacientes no Pronto Socorro de Cuiabá. A medida é consequência da decisão da direção da unidade de saúde que informou, na última sexta (25), que não poderia receber mais nenhum paciente por não conseguir suprir a demanda devido à superlotação.

. Gestão do Pronto Socorro alega ter chegado no "limite", por isso não recebe novos pacientes

Na ação, o MPE argumenta que as prioridades são casos graves de urgência e emergência, que só podem ser tratados Pronto Socorro, especialmente as vítimas de crimes e de acidentes de trânsito, além dos que necessitarem de tratamento cardiológico e neurológico.

O promotor Alexandre Guedes também requer ao Poder Judiciário que determine ao município a imediata remoção dos pacientes, que atualmente se encontram no PSMC a espera de cirurgias eletivas - especialmente na área ortopédica - para o Hospital São Benedito, até o limite de sua capacidade.

O órgão pediu ainda a definição de um prazo máximo de cinco dias para que o Estado e o município liquidem quaisquer pendências financeiras que ainda possuam junto aos hospitais conveniados com o SUS.

Para casos extremos, conforme o MPE, prefeitura e Estado deverão expedir os atos administrativos necessários para requisitar, mediante intervenção, os hospitais particulares da Capital conveniados com o SUS para a disponibilização de leitos hospitalares suplementares aos pacientes que atualmente superlotam o Pronto Socorro. “Pagando-se justa indenização aos mesmos, cujo parâmetro, a título de sugestão, pode ser o da tabela de honorários estipulada pela Associação Médica Brasileira (AMB), a ser paga em prazo máximo de 30 dias após a realização dos serviços”, acrescentou o MPE.

Superlotação

No comunicado emitido na sexta, a direção do PSMC informou que a capacidade da unidade está sujeita a colapso, já que atualmente o setor de emergência abriga 133 pacientes aguardando vaga nas UTIs e, destes, 40 ocupam a “sala vermelha”, cuja capacidade é somente para oito pacientes. (Com Assessoria)

Pronto-Socorro de Cuiabá suspende atendimento para novos pacientes