MPE investiga caso de idosa e PNE proibidos de parar em vaga especial

Após um funcionário do Shopping Popular, em Cuiabá, se negar a dar acesso às vagas reservadas no estacionamento para um cidadão que estava acompanhado da mãe idosa e do irmão portador de Síndrome de Down, a promotora de Justiça Salete Maria Búfalo Poderoso instaurou um inquérito para investigar o ocorrido.

Acontece que, de acordo com o noticiado, o funcionário que proibiu o acesso teria afirmado “que somente possui o direito de adentrar no espaço dessas vagas quando o idoso ou a pessoa com deficiência estiverem ao volante”, diz trecho da portaria, assinada nessa segunda (6).

Reprodução Polêmica ocorreu no estacionamento do Shopping Popular em Cuiabá envolvendo idosa e PNE

Diante da situação, a promotora abriu o procedimento para apurar as supostas irregularidades referentes às vagas reservadas às pessoas com deficiência e idosas no estacionamento do Shopping Popular, bem como averiguar se estão disponibilizadas em quantidade suficiente e se cumprem as normas de acessibilidade.

Na portaria, a promotora ressalta que o Código de Trânsito Brasileiro foi alterado recentemente através da Lei 13.281 de 2016, modificando o artigo 181, inciso XX, passando a prever que estacionar veículo nas vagas reservadas às pessoas com deficiência ou idosos, sem credencial que comprove tal condição é infração gravíssima, com penalidade de multa e remoção do veículo.

“Ademais, destaca-se que para adquirir o direito de estacionar nas vagas reservadas, não basta comprovar a condição de idoso ou de pessoa com deficiência, sendo indispensável a credencial para estacionar nessas vagas e utilizar tal documento no interior do veículo (painel), cuja qual pode ser obtida a partir de requerimento à secretaria municipal de Mobilidade Urbana”, enfatiza.

Entretanto, pondera que não há nenhuma previsão legal estipulando que somente o idoso ou a pessoa com deficiência devem dirigir o veículo, “até porque existem deficiências que impedem essa possibilidade”. Nesse sentido, Salete Maria esclarece que a lei permite que nos estacionamentos aberto ao público, de uso público ou privado de uso coletivo devem dispor das vagas reservadas para serem utilizadas exclusivamente por veículos que transportem pessoas com deficiência ou idosos, “ou seja, não há exigência que o condutor do veículo seja necessariamente o idoso ou a pessoa com deficiência”, reitera.

Por fim, a promotora orienta que todos os beneficiários desse direito devem utilizar a credencial, pois, caso seja constatado a presença de veículos sem identificação em vagas reservadas, a autoridade competente deve ser acionada para aplicação das penalidades cabíveis.

Outro lado

Por meio de assessoria, o Shopping Popular informa ao que ainda não foi notificado da abertura do inquérito.