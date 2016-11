MPE investiga clínica após denúncia da OAB de maus tratos a menores

O Ministério Público Estadual (MPE) instaurou inquérito civil para apurar as condições e a regularidade no funcionamento da clínica “Liberdade Centro de Intervenção e Reabilitação”, em Várzea Grande. A denúncia foi apresentada à presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB/MT, Betsey Polistchuk de Miranda, em 24 de outubro, por membros do Conselho Tutelar do município de Denise.

Reprodução Menores da clínica Liberdade Centro de Intervenção e Reabilitação denunciam maus tratos

Na ocasião, o Conselho Tutelar esteve na clínica para buscar o menor L. F. B. S., de 17 anos, e relatar à Comissão que “os menores e os de maiores vieram pedir em estado de desespero socorro, por estarem sofrendo maus tratos, como cárcere privado, agressões físicas e psicológicas, entre outros mais graves como abusos de ordem sexual”.

O inquérito público foi instaurado pelo promotor de Justiça, Rodrigo Araújo Braga Arruda, por meio da 6ª Promotoria de Justiça Cível de Várzea Grande – Defesa da Cidadania e do Consumidor através da Portaria nº 016/2016. Conforme o promotor, a referida entidade realiza o acolhimento de pessoas com problemas associados ao uso nocivo ou dependência química psicoativa, sendo que a documentação inclusa indica o funcionamento em desacordo com os critérios regulamentares.

Além disso, ressaltou que a disseminação de tais entidades na Comarca de Várzea Grande, sendo que algumas recebem pessoas de outros municípios e também firmam convênios com o poder público, demonstra a pertinência da investigação, visando a qualidade do serviço prestado.

“Sobre o assunto, destacamos que todas as comunidades terapêuticas devem funcionar em consonância com a Resolução CONAD nº 01/2015, sem prejuízo da Resolução RDC nº 29/2011. A citada resolução regulamenta tais entidades no âmbito do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD) e dispõe acerca das características, funcionamentos, licenças, alvarás, procedimentos, protocolos, obrigações, direitos dos acolhidos, Plano de Atendimento Singular (PAS), atividades e a articulação com as outras redes de serviços”. (Com Assessoria)