MPE investiga déficit de R$ 5 mi no Sanear deixado pela Gestão Percival

A Promotoria de Defesa do Patrimônio Público de Rondonópolis instaurou um inquérito civil para apurar denúncia da nova diretoria do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear), de que a gestão anterior da autarquia deixou restos a pagar de cerca de R$ 5 milhões.

Reprodução Sanear em Rondonópolis tem déficit de R$ 5 milhões deixados pela Gestão Percival Muniz

Diante dos fatos relatados, o Ministério Público do Estado (MPE) quer saber se houve má administração dos recursos públicos ou ainda dano ao erário. Para isso, a nova diretoria tem 15 dias para encaminhar todos os documentos que comprovem os restos a pagar deixados no exercício de 2016.

Além disso, o MPE solicita ao Sanear cópia do orçamento para o exercício de 2016, explicitando as receitas recebidas pela autarquia e a arrecadação realizada, bem como se houve excesso de arrecadação ou recebimento de recursos do município.

O Sanear deve informar ainda o número do processo protocolado no Tribunal de Contas do Estado (TCE) a respeito do déficit financeiro deixado no final do exercício de 2016, na gestão do ex-prefeito Percival Muniz (PPS). A autarquia é responsável pela gestão do abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto e controle de resíduos sólidos do município. Ao longo dos anos vem recebendo altos valores de investimentos do PAC do governo federal.

Orçamento

Na última gestão (2013 a 2016), elevou o tratamento de esgoto de 26% a pouco mais de 80%, além de aumentar a distribuição de água na cidade, diminuindo a falta que era constante na maioria dos bairros.

Conforme o secretário municipal de Planejamento, Ronivalter de Souza, o orçamento do Sanear para 2017 é o terceiro maior do município com R$ 102 milhões, ficando atrás somente de Saúde e Educação, nesta ordem. Entretanto, os valores direcionados ao Sanear tendem a aumentar em função de abertura de créditos suplementares e especiais ao longo do ano.

Somente na sessão da Câmara dessa quarta (22) foram aprovados um crédito suplementar do PAC de R$ 5 milhões, dois créditos suplementares do Programa de Saneamento para todos no valor de R$ 1,1 milhão e R$ 2,5 milhões e três do PAC nos valores de R$ 22,5 milhões, R$ 17,5 milhões e 1,7 milhão.