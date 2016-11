MPE notifica Estado para evitar corte de alimentos a servidores do Samu

Reprodução Servidores do Samu podem ficar sem alimento caso governo não resolva problema no contrato

O Ministério Público do Estado notificou o secretário estadual de Saúde, João Batista Pereira da Silva, para que adote as providências necessárias para evitar a interrupção do fornecimento de alimentação aos servidores lotados no Samu. Denúncias apresentadas à 7ª Promotoria Cível, do Núcleo de Defesa da Cidadania da Capital, revelam que o contrato com a empresa fornecedora já venceu e foi prorrogado por mais 90 dias, contudo, não houve licitação.

Além disso, os serviços prestados em agosto e setembro não foram quitados. Diante das informações, verificou-se a necessidade de tomar as providências necessárias para assegurar a continuidade e a estabilidade do serviço. “De modo a se formalizar adequadamente a licitação do fornecimento em tela e o pagamento de parcelas contratuais pendentes”, diz o promotor de Justiça Alexandre Guedes, em trecho da notificação.

No documento, o MPE estabelece o prazo de 30 dias para a adoção das providências administrativas necessárias a fim de cessar a situação de risco de interrupção do serviço de alimentação dos funcionários do Samu. Caso nenhuma medida seja adotada, o órgão deverá ingressar com a ação judicial cabível.

Outro lado

