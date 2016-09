MPE notifica presidente da Câmara para reduzir cargos comissionados

O Ministério Público Estadual, por meio da 13ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa de Cuiabá, notificou o presidente da Câmara da Capital Haroldo Kuzai (Solidariedade) e o 1º secretário Chico 2000 (PR) devido ao aumentou em mais de 100% do número de cargos comissionados, hoje sete vezes maior do que os efetivos.

A notificação ocorreu na última terça (20), na qual o MPE estabeleceu o prazo de 10 dias úteis para que a presidência informe se acatará ou não a recomendatória. Na prática, a Câmara tem até esta sexta (30) para se manifestar.

Além de sugerir a redução da quantidade de cargos comissionados que passaria a ser igual ou de no máximo duas vezes o número de cargos efetivos, o MPE cobra a definição em lei das atribuições de cada cargo comissionado, com a justificativa da necessidade da existência e a quantidade de vagas disponíveis.

Gilberto Leite/Rdnews Presidente da Câmara de Cuiabá Haroldo Kuzai deve se manifestar da notificação até sexta

Recomenda ainda a extinção dos cargos comissionados de secretário, de coordenador e de chefe de núcleo de controle interno, de coordenador de auditoria, assessor técnico de auditoria e assessor analista de controle interno. O MPE argumenta que tais cargos devem ser preenchidos por servidores efetivos.

Além disso, sugere a criação do cargo de controlador geral que deverá ser provido por servidores efetivos, com mandato e atribuições legalmente definidos, e a implementação do Sistema de Controle Interno indicado pelo Tribunal de Contas do Estado. Inclusive os cargos de ouvidor e corregedor terão que ser preenchidos.

“Os números não deixam dúvidas. A desproporção existente entre os cargos comissionados e os cargos de provimento efetivo no Legislativo municipal é evidente, mormente se considerado que aqueles deveriam se configurar como exceção à regra da acessibilidade por concurso público”, disse o promotor de Justiça Roberto Turin.

O MPE também notificou a Câmara acerca da frequência dos servidores lotados. Para tanto requer a implantação do sistema eletrônico de registro de pontos para todos os servidores (efetivos, comissionados, cedidos ou estagiários).

Números

Com um orçamento anual de aproximadamente R$ 45 milhões, um duodécimo mensal de R$ 3,7 milhões, a folha de pagamento de pessoal da Câmara de Cuiabá atinge hoje o total mensal aproximado de R$ 2,4 milhões. Deste montante, R$ 1,4 milhão com remuneração de servidores comissionados e R$ 376 mil com remuneração dos 25 vereadores, além de R$ 633 mil para a remuneração de servidores efetivos. (Com Assessoria)