MPE pede bloqueio de R$ 9 mi da publicidade por atrasos a hospital

Reprodução Hospital Regional de Colíder, instituição a ser beneficiada com a ação do MPE

O Ministério Público Estadual pediu o bloqueio de verbas destinadas à publicidade institucional do Estado, na quantia de aproximadamente R$ 7 milhões e mais R$ 2 milhões por descumprimento de uma decisão liminar devido aos atrasos ao hospital de Colíder. Solicitou ainda intervenção e uma auditoria na unidade de saúde.

O pedido foi feito por meio da 1ª Promotoria de Justiça Cível de Colíder, que ingressou com ação de execução provisória para obrigar o governo a cumprir a determinação judicial referente à regularização do atendimento do Hospital Regional de Colíder.

Na ação o MPE solicitou ainda a intervenção judicial do hospital com o afastamento do atual diretor de qualquer decisão gerencial pelo prazo inicial de 12 meses. A unidade deverá ser gerida provisoriamente pelo presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde.

O órgão também requereu a que consórcio intermunicipal monte uma comissão de fiscalização com compromisso de realizar auditoria no hospital, no prazo de 30 dias, apontando a situação encontrada. Além disso, a comissão deverá apontar quais providências urgentes a serem tomadas no que tange aos contratos em vigência e ao aparelhamento da unidade de saúde.

Desembargadora concede liminar e Governo pode contratar publicidade

Entenda

O MPE conta que em 2014 obteve uma decisão favorável da Justiça, por força de outra ação civil pública, que obrigava o Instituto Pernambucano de Assistência a Saúde (Ipas) e o Executivo a adquirirem medicamentos e insumos necessários para regular o funcionamento do hospital, e regularizar o atendimento ao público. Ocorreu que, mesmo com a decisão e a notificação do Estado, nada foi feito.

Nesta nova ação, o MPE relata que desde maio de 2015 o hospital mantém sua administração em regime de ocupação temporária, pois naquele mês a secretaria estadual de Saúde publicou em Diário Oficial a rescisão do contrato de gestão com o Ipas, de modo que a unidade de saúde passou ser subordinada unicamente à SES.

Segundo o promotor de Justiça Washington Eduardo Borrére, diversas denúncias foram feitas noticiando o descumprimento da liminar. A própria diretora técnica do hospital regional relatou que os problemas existentes na unidade de saúde eram por falta de investimento e que, em virtude da omissão estatal, os serviços essenciais de neonatologia, pediatria e ginecologia/obstetrícia estariam suspensos. Esse fato obrigou os pacientes a procurar assistência em municípios distantes como Alta Floresta e Peixoto de Azevedo.

O promotor destaca que em maio deste ano o diretor geral do HRCOL reconheceu que a unidade continua com dificuldades na gestão financeira de seus fornecedores e prestadores de serviços, especialmente por conta dos atrasos de pagamentos do Governo do Estado. O gestor ponderou que esses atrasos dificultam o restabelecimento e a disponibilidade dos serviços de saúde ofertados à população.

Chegou a ser apresentada uma planilha que demonstra que a dívida do hospital referente ao período de janeiro de 2015 até 10 de julho deste ano se aproxima dos R$ 7 milhões. “Diante da desídia do Estado de Mato Grosso, os usuários da rede pública deste município e região que necessitam de atendimento médico no HRCOL, estão expostos a danos irreversíveis a sua saúde e vida e vem sendo prejudicados pelo descaso perpetrado, o que é inconcebível quando se trata de um serviço essencial e que possui a exata função de proteger o ser humano”, criticou o promotor. (Com Assessoria)

