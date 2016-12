MPE quer suspender prestação de serviço de presos por insegurança

O Ministério Público Estadual requereu ao Juízo das Execuções Penais de Sinop a suspensão imediata do trabalho externo de detentos da Penitenciária Osvaldo Florentino Leite, que prestam serviços à prefeitura. O motivo seria a falta de segurança, tendo em vista que, desde o início, o órgão fiscalizador foi contrário à autorização da saída dos detentos, uma vez que a única medida de segurança e vigilância adotada seria a utilização de tornozeleira eletrônica, e neste período três reeducandos já empreenderam fuga.

MPE pretende suspender trabalho feito por detentos para Prefeitura de Sinop

No documento, o MPE destaca que a suspensão deverá ocorrer até que sejam apresentadas pela diretoria da penitenciária medidas concretas a serem adotadas, visando evitar novas fugas. Tais medidas, no entanto, deverão ser analisadas pelo Ministério Público, Defensoria Pública e Poder Judiciário.

Em 30 de junho deste ano, o órgão ingressou com recurso de Agravo de Execução contra a decisão, que autorizou o trabalho externo de detentos sem vigilância por agentes prisionais. “O trabalho externo é evidentemente possível, e, inclusive, merece ser fomentado, todavia a Lei faz uma ressalva desde que tomadas as cautelas contra a fuga. Nesta quadra, temos para nós que o monitoramento eletrônico, por si só, não é suficiente para impedir ou dificultar a fuga do reeducando que exerça trabalho externo”, destacou, na ocasião, o promotor de Justiça Thiago Henrique Cruz Angelini.

Ele argumentou ainda que além de o monitoramento eletrônico para o fim de trabalho externo não estar previsto na Lei de Execução Penal, a tornozeleira não tem a finalidade de impedir ou dificultar as fugas. “Parece-nos óbvio que, caso o preso empreenda fuga, haverá o rompimento da tornozeleira para impedir a localização e imediata recaptura”.

O promotor também chamou a atenção para o fato de a tornozeleira eletrônica não impedir a eventual prática de infrações penais, tanto por parte dos presos ou contra eles. “É óbvio que se houver vilipêndio à integridade física geradora de morte ou lesão corporal de algum preso trabalhador externo motivada ou facilitada por ausência (omissão) de vigilância presencial por agentes prisionais, poderá restar caracterizada a responsabilidade estatal pelo dano experimentado pelo reeducando”.

O Ministério Público questionou ainda a possibilidade de os detentos serem monitorados pela empresa contratante do trabalho externo. “E altamente temerária a eventual autorização de trabalho externo sem a vigilância presencial de agentes prisionais, pois se trata de responsabilidade do Estado e da qual não deve ele se desincumbir”, concluiu. (Com Assessoria)