MPE repudia áudio de Wilson que cita promotor; candidato contesta

Reprodução Imagem de uma das sedes do Ministério Público Estadual no Centro Político

Os promotores de Justiça emitiram nota de repúdio contra áudio divulgado pelo candidato a prefeito de Cuiabá Wilson Santos (PSDB) com denúncias insinuando e induzindo a população a um suposto envolvimento de um promotor, identificado como “Sérgio”, em esquema de propina e prevaricação.

As informações foram gravadas em áudio em que a cunhada do adversário de Wilson, Emanuel Pinheiro (PMDB), conta sobre o esquema e afirma que ao procurar o promotor ele teria recomendado que deixasse as investigações sobre propina de R$ 4 milhões que teria beneficiado Emanuel, Bárbara e o marido Marco Polo (irmão de Emanuel) para depois das eleições.

“Eu já fui no MPE, eu já conversei e falaram para mim: espera passar a eleição. Eu fui assim, se eu fiz alguma coisa errada, tudo bem, vão me prender. Prende eu e prende todo mundo. Doutor Sérgio disse espera passar a eleição”, revelou Bárbara, que chorou diversas vezes durante o diálogo com Wilson.

Cunhada de Emanuel chora, diz que procurou o MPE e nega corrupção

Na nota, o MPE diz que existem dois promotores de Justiça com esse nome lotados na Capital, o promotor do Núcleo de Promotorias de Justiça de Defesa da Administração Pública e da Ordem Tributária Sérgio Silva Costa, e o coordenador do Núcleo de Ações de Competência Originária (Naco), Antônio Sérgio Cordeiro Piedade. Ambos negam que tenham recebido Bárbara Pinheiro para atendimento ou recebimento de denúncia ou qualquer documento.

O órgão diz ainda que os promotores ficaram surpresos com a notícia, classificaram como mentirosa, e que vão adotar as providências cabíveis para apurar os motivos e quem foram os responsáveis por tais declarações.

Por fim, o Ministério Público lamenta que a disputa eleitoral esteja sendo usada como artimanha para confundir a opinião pública. “Inclusive, com tentativa de manchar a credibilidade de uma instituição que não tem medido esforços para defender a sociedade”, diz trecho da nota.

Outro lado de Wilson

Em nota, o candidato Wilson Santos diz que o repúdio do Ministério Público deveria ser direcionado a quem fez as declarações, no caso, a cunhada de Emanuel, Bárbara Noronha Pinheiro, e ao marido Marco Polo de Freitas Pinheiro. Ressalta que o que foi protocolado na Justiça foi pedido de investigação sobre possível propina de R$ 4 milhões, ou seja, não tem relação com a suposta conduta do promotor.

O candidato salienta ainda que o fluxograma criticado pelo MP apresentado à Defaz apenas retrata o contexto dos documentos apresentados à investigação, “sem fazer qualquer tipo de juízo de valor, avaliar se houve ou não essa ida da Sra. Bárbara ao Ministério Púbico, e se ela falou ou não com algum procurador. Apenas relata o fato para que seja devidamente apurado”, diz trecho da nota completando que cabe à Defaz e ao próprio Ministério Público investigarem a denúncia.