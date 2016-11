MPE repudia emenda que pune juízes e promotores e aponta reação

Gilberto Leite/Rdnews Procurador-geral, Paulo Prado, alega que o Ministério Público não vai se calar

O Ministério Público Estadual, por meio do procurador-geral de Justiça, Paulo Prado, emitiu nota de repúdio ao Projeto de Lei 4850/2016, aprovado na madrugada desta quarta (30), pela Câmara Federal.

“Na calada da noite, os parlamentares transformaram as 10 medidas contra a corrupção, uma lei que iniciou no Ministério Público Brasileiro, na Lei Malouf. Novamente, fizeram a opção pelos corruptos. Essa lei é um atentado à democracia, à dignidade da nação”, diz Prado, que se encontra em Brasília, participando de reunião promovida pelo Conselho Nacional de Procuradores-Gerais (CNPG).

Segundo ele, o Ministério Público Brasileiro e o Poder Judiciário não ficarão inertes e estão dispostos a parar o Brasil para reverter a situação. O procurador-geral ressalta que a lei aprovada é um atentado à população brasileira e que busca fragilizar o Ministério Público e o Poder Judiciário. “Em nome do povo de Mato Grosso e do Brasil, jamais aceitaremos uma barbaridade dessas”, garante.

Prado ainda afirma que será feito trabalho de convencimento junto aos senadores sobre a violência que tal projeto representa. “Iremos de gabinete em gabinete para expor a cada senador a gravidade da situação. Esperamos que o Senado tenha lucidez e o compromisso nacional de reverter este atentado que fere de morte a Constituição Federal”.

No próximo domingo (4), representantes do Ministério Público Brasileiro e do movimento “Vem pra Rua” vão participar de uma mobilização em nível nacional para alertar e informar a sociedade sobre os riscos que o projeto representa à democracia.

Conforme a nota do MPE, além de retirar a possibilidade de aprimorar o combate à corrupção, como a tipificação do crime de enriquecimento ilícito, mudanças na prescrição de crimes e facilitação do confisco de bens oriundos de corrupção, o projeto de lei aprovado pela Câmara incluiu proposta que coloca em risco o funcionamento do Ministério Público e do Poder Judiciário, sujeitando promotores e juízes à punição por crime de responsabilidade. (Com Assessoria)