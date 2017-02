MPE requer que João Batista deixe a presidência do Conselho de Saúde

A falta de homologação das resoluções do Conselho Estadual de Saúde pendentes de decisão pelo Governo do Estado levou o Ministério Público Estadual (MPE) a ingressar com ação civil pública. A Promotoria requer ao Poder Judiciário o afastamento do secretário estadual de Saúde, João Batista Pereira, das funções como presidente nato do Conselho, estabelecendo ainda que o órgão colegiado escolha, dentre os conselheiros em exercício na função, novo presidente com mandatos de até um ano, renovável até o máximo de três anos.

Reprodução Secretário da SES João Batista rebate MPE e diz que pode ocupar duas funções, sem problema

O pedido formulado pelo promotor de Justiça Alexandre Guedes, da 7ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania, tem como base os depoimentos colhidos pela Promotoria junto ao próprio Conselho. De acordo com o promotor, a presença do secretário como presidente nato é inerentemente prejudicial às funções institucionais, especialmente quanto a principal atividade: o controle e fiscalização dos serviços estaduais de saúde cujo gestor é o próprio secretário.

O MPE afirma que a permanência de João Batista na presidência do Conselho perturba o funcionamento juridicamente esperado dos sistemas, fiscalização e controle. “Fica claro, portanto, que não pode mais perdurar a situação de que o fiscalizado mantenha-se na condição de controlador do órgão fiscalizador”, assegurou.

Os representantes do Conselho relataram ao MPE que o fato de João Batista ser o presidente nato do órgão colegiado prejudica a autonomia e a cobrança da efetivação das decisões na medida em que a autoridade é diretamente subordinada à chefia de Executivo.

“É preciso dizer que não está se fazendo qualquer reparo pessoal ao atual titular da pasta, mas que a ação é de cunho institucional e vale para qualquer um venha a ocupar o cargo no futuro, se prestando a afastar definitivamente o cargo de secretário da presidência do Conselho”, alertou Guedes.

Segundo ele, ao examinar as provas dos autos, pode-se concluir que a situação narrada é desde logo danosa à coletividade. Isso porque as decisões de controle social e participação da comunidade são sistematicamente ignorados pelo Poder Executivo, razão pela qual precisa ser corrigida de forma imediata devido aos danos irreversíveis aos serviços de saúde pública, do qual depende a vida e a integridade de milhões de pessoas em Mato Grosso.

“Se a grande finalidade do Conselho é fiscalizar e controlar a gestão pública do SUS, colocar o secretário estadual de Saúde como presidente implica em, termos institucionais, colocar na mão do preso a chave das algemas, ou seja, é inadmissível que o gestor tenha o controle prático do órgão que o fiscaliza”, conclui.

Na ação, o MPE requer ainda que a Justiça declare como homologadas todas as resoluções do Conselho Estadual de Saúde que estejam pendentes de decisão pelo Governo do Estado há mais de 30 dias, ordenando que o réu as publique no Diário Oficial do Estado no período máximo de 10 dias, para que entrem formalmente em vigor.

Outro lado

João Batista afirma que é perfeitamente possível que o secretário estadual de Saúde exerça as duas funções. “Até porque exerço com responsabilidade, cuidando do dinheiro público, sendo transparente e fiscalizado pelo Tribunal de Contas, CGU, MPE, PGE, além dos órgãos de controle dentro da própria SES".

Sobre ser o presidente do Conselho, ressalta que tem apenas um voto e depende maioria dos conselheiros para aprovar ou reprovar qualquer situação. “Não estou com chave do cofre nem sou lobo cuidando das galinhas”. Alega ainda que o posicionamento do MPE não procede. “Não procuro induzir conselheiro, mas com a equipe técnica, apresento os argumentos necessários para dar os devidos encaminhamentos em cada assunto”. (Com Assessoria)