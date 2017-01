MPF apura supostas irregularidades em pregão de 2015 de Araputanga

O Ministério Público Federal instaurou inquérito civil para apurar irregularidades na execução de um pregão da Prefeitura de Araputanga (354 km a Sudoeste de Cuiabá), destinado à aquisição de mercadorias para a secretaria de Assistência Social. A portaria foi publicada na última quarta (12) e é assinada pelo procurador da República Felipe Antonio Abreu Mascarelli.

. Caso investigado ocorreu em parte da gestão do ex-prefeito Paulo Abrão (PSD)

De acordo com Mascarelli, a ata de registro de preços deveria ter vigência de 12 meses a contar de 10 de junho de 2015. No entanto, as ordens de pagamento dos objetos licitados apontam que as últimas aquisições de bens ocorreram em agosto de 2015. À época, o prefeito da cidade era Paulo Abrão (PSD), que assumiu após Sidney Salomé (PMDB) ser afastado pela Justiça.

Durante o procedimento preparatório, que antecede o inquérito, o MPF solicitou informações detalhadas sobre as eventuais irregularidades detectadas na execução do pregão, como por exemplo, a qual programa tais mercadorias estavam vinculadas e quantas pessoas foram atendidas no período. Pediu ainda os comprovantes da entrega dos alimentos no Centro de Referência da Assistência Social (Cras), ou outro órgão, entre os meses de julho e agosto daquele ano.

Outro questionamento foi relativo ao consumo de 645 kg de carne no período, além do detalhamento da execução do convênio entre os meses de junho de 2015 a junho de 2016, com extratos da movimentação dos recursos e pagamentos realizados.

Em resposta, a prefeitura confirmou a aquisição e entrega dos produtos, porém negou o consumo de 645 kg de carne e apontou que a quantidade correta adquirida foi de 496 kg. Ainda de acordo com a documentação apresentada, a carne foi consumida durante a realização de projetos sociais, nos quais aproximadamente 700 pessoas foram atendidas.

Todavia, o procurador analisou que as notas fiscais contradizem essas afirmações. “Na realidade, as notas fiscais atestam que foram adquiridos 761 kg de carne bovina”, observou.

Além disso, a prefeitura não justificou o motivo dos atestados de recebimento das mercadorias abrangerem apenas o período de dois meses, como também não confirmou que tais produtos foram entregues. Para o procurador, embora ainda não seja possível afirmar que houve desvio ou mau emprego das verbas federais repassadas ao município, “fica claro que os documentos apresentados pela prefeitura não tiram a força da denúncia apresentada”.

Agora, a prefeitura terá 20 dias para apresentar novamente as informações solicitadas. A secretaria de Assistência Social e o Cras também receberam mesmo prazo para esclarecer os fatos e se houve notícia da entrega e consumo dos alimentos.

O MPF também solicitou à secretaria Nacional de Assistência Social informações sobre a prestação de contas dos programas PAIF, IGDBF e Pró-Jovem, referentes a 2015, e que indique se foram constatadas irregularidades.

Junto à Controladoria Regional da União no Estado foi requisitado para que, também no prazo de 20 dias, seja informado se a transferência de recursos federais para Araputanga referentes aos programas elencados foi objeto de análise, e em caso positivo, que encaminhe a documentação pertinente. O mesmo pedido foi feito à Controladoria do Estado. (Com Assessoria)