MPF dá prazo para Sejudh fiscalizar uso de tornozeleiras em Cáceres

A secretaria estadual de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) deverá adotar, no prazo de 15 dias, as providências necessárias para que seja realizada a fiscalização efetiva do uso de tornozeleira pelos reeducandos e acautelados da Cadeia Pública de Cáceres, por meio de equipe de servidores qualificados.

Reprodução Prccurador recomenda mais fiscalização com tornozeleiras de detentos da cadeia de Cáceres

A medida foi apontada na Recomendação n° 100/2016 feita pelo Ministério Público Federal (MPF/MT), por meio da unidade no município, destacando que, na prática, não há nenhum controle por parte do Estado, na região, quanto ao uso das tornozeleiras eletrônicas, tornando totalmente ineficaz a medida.

A recomendação, proposta pelo procurador da República Thiago Augusto Bueno, tem o intuito de buscar uma solução adequada ao Inquérito Civil n° 1.20.001.000074/2016-63, em tramite na Procuradoria da República em Cáceres.

No documento, o procurador enfatiza que o diretor da cadeia pública já relatou dificuldades com relação à manutenção das tornozeleiras eletrônicas e à monitoração das pessoas que as utilizam. Além disso, foi apurado durante o inquérito civil que a unidade não possui uma equipe qualificada de servidores para a realização do controle do cumprimento do uso das tornozeleiras de forma adequada pelos reeducandos e acautelados.

Durante o período de providências para que seja constituído o corpo técnico necessário à cadeia, o MPF também recomendou que a atribuição de monitoramento do uso das tornozeleiras seja transferida à Central de Monitoramento de Cuiabá. No despacho, o procurador assinala o prazo de 15 dias para que o secretário de Justiça e Direitos Humanos, Márcio Dorileo, comunique ao MPF quanto a adoção das medidas recomendadas. Em caso de descumprimento, sem justificativas formais, poderá haver o ajuizamento de ações civis cabíveis. (Com Assessoria)