MPF e MPE requerem que a União indenize e acabe com garimpo ilegal

A reocupação de área de garimpo ilegal na região de Pontes e Lacerda, inicialmente por 150 pessoas, o uso de armas de fogo por parte dos invasores, e a onda de insegurança no município, levaram o Ministério Público Federal, unidade de Cáceres, e o Ministério Público Estadual a proporem uma nova ação judicial para obrigar a União, o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), o Ibama, o Incra e a Funai, a apresentarem um “Plano de Atuação Estratégico e Articulado” para garantir a desocupação e recuperação da área invadida. A multa diária requerida no caso de descumprimento é de R$ 5 mil.

Na ação, o MPF e o MPE exigem que o plano de ação seja apresentado no prazo de 120 dias, indicando quais serão as providências e prazos adotados para solucionar o problema de segurança na região, em relação à garimpagem ilegal para que não haja outras invasões, além de recuperar os danos ambientais causados, como, por exemplo, a contaminação do Rio Guaporé por mercúrio, e redefinir o modelo de gestão do potencial minerário da área. Um relatório situacional da região deverá ser apresentado semestralmente pelo prazo de 10 anos.

Também foi requisitado na ação que a União e o DNPM depositem R$ 500 mil, mensalmente, em conta vinculada à ação, cujo montante será disponibilizado para Mato Grosso, a fim da execução de ações reparatórias no campo do meio ambiente, segurança pública e assistência social. Os valores serão liberados a partir da apresentação de proposta para liberação dos recursos e dependerá de autorização judicial.

Entre outros pedidos específicos, o Ministério Público pediu que seja imposto à União o deslocamento de contingente da Força Nacional de Segurança para o município, a fim de permanecer no local atuando em atividades ostensivas, repressivas e preventivas no que diz respeito à prática da garimpagem ilegal.

E, caso não seja entendimento do juízo deferir o pedido, que a União seja condenada a depositar mensalmente, em conta vinculada ao Estadoo, o valor de R$ 100 mil para custeio de ações de segurança a ser coordenadas pela secretaria estadual de Segurança Públicao. Também foi solicitado que seja imposto ao DNPM a suspensão imediata da análise de pedidos de autorização e/ou licença para lavra garimpeira em Pontes e Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Nova Lacerda, Conquista d'Oeste, Comodoro, Jauru e Porto Esperidião.

Gilberto Leite Garimpo instalado na Serra da Borda (foto) é considerado ilegal por autoridades

Os membros dos Ministérios Públicos Federal e Estadual também pediram, no mérito, que a União e o DNPM sejam condenados, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais coletivos e danos sociais fixados em valor não inferior a R$ 500 milhões, além da contratação de uma equipe independente e interdisciplinar de técnicos, composta por especialistas de meio ambiente, assistência social, economia, educação e segurança pública, para elaborar o plano de ação com medidas de reparação dos danos causados.

Outro pedido é de que a União, por meio do Ministério de Minas e Energia, instaure procedimento administrativo a fim de apurar eventual desvio de finalidade praticado pelas empresas Mineração Silvana, Mineração Tarauacá e Mineração Santa Elina, “uma vez que existem indícios de que suas práticas empresariais têm se revestido de um fim totalmente estranho às funções”.

Conforme a ação, “a análise da situação que se instalou nas últimas décadas demonstra que a administração pública federal foi incapaz de exercer os deveres de forma competente e zelosa (…). Após a pontual atuação do serviço público federal em momentos de crises agudas, o problema simplesmente tem sido esquecido por todos os órgãos envolvidos, até seu inevitável retorno, sem que se tenha proposto nenhuma medida a médio e longo prazo, que não consistam em esparsas prisões em flagrante (...)”.

Os membros ressaltaram ainda que, passado aproximadamente um ano desde que houve a grande invasão na região da Serra da Borda, tanto a União quanto as autarquias não tiveram a preocupação em adotar medidas que visem estancar os crimes e, sobretudo, impedir os danos causados não apenas à população local, como também ao meio ambiente, como a destruição da vegetação e a contaminação da água da cidade. Assinaram a Ação Civil Pública o procurador da República em Cáceres, Felipe Antonio Abreu Mascarelli, e os promotores de Justiça em Pontes e Lacerda, Frederico César Batista Ribeiro e Regiane Soares de Aguiar. (Com Assessoria)