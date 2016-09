MPF investiga irregularidades na prestação de contas sobre fundo

. Ex-prefeito de Várzea Grande Murilo Domingos não teria prestado contas

O Ministério Público Federal abriu inquérito civil para apurar supostas irregularidades na omissão de prestação de contas referentes ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em Várzea Grande, entre 2009 e 2011.

“(...) considerando a atribuição de defesa do patrimônio público, que no caso se consubstancia pela necessidade de se apurar possível ato de improbidade administrativa", diz trecho da portaria, assinada pelo procurador da República Marcellus Barbosa Lima.

Entre 2009 a 2011, Murilo Domingos (PR) era quem comanda o município. Murilo, inclusive, foi condenado por improbidade admistrativa pela Justiça Estadual, além de ter o mandato cassado em julho de 2011. Por conta disso quem assumiu a chefia de Várzea Grande foi o vice, Tião da Zaeli (PSDB), que também teve problemas na gestão e foi trocado pelo presidente da Câmara, Maninho de Barros.

Conforme informações do FNDE, o fundo é responsável por transferir recursos financeiros para auxiliar o funcionamento da educação básica da rede pública nos estados e municípios brasileiros. Os gestores educacionais em todo o país têm a obrigação de prestar contas sobre a correta aplicação do dinheiro recebido. Antes do dever em si, a prestação de contas é à base da transparência e do controle social, atitudes indispensáveis ao acompanhamento dos atos de agentes políticos e administradores públicos. Hoje, a prestação de contas é feita totalmente online.