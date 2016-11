MPF pede que Federal investigue mancha de óleo no rio Teles Pires

Divulgação Boto encontrado morto nas águas do rio Teles Pires após vazamento de óleo

O Ministério Público Federal (MPF) pediu que a Polícia Federal Abrisse inquérito para apurar as causas do vazamento de óleo, no Rio Teles Pires. A mancha ficou visível no rio por dois dias, desapareceu na terça (15), e atingiu uma área próxima ao local onde é construída a hidrelétrica de São Manoel Energia, na divisa de Mato Grosso com Pará, região do Xingu. De acordo com o Fórum Teles Pires, que acompanha a construção e defende os direitos dos índios, a mancha de óleo afetou o abastecimento de água nas aldeias.

Por meio de nota, a empresa de Energia São Manoel, responsável pela construção da hidrelétrica, informou que a situação está normalizada e que a área está sendo monitorada periodicamente. Além disso, segundo a empresa, galões de água estão sendo distribuídos nas aldeias indígenas.

Segundo o articulador político das aldeias, cacique Taravi Karabi, nove povoados foram atingidos direta e indiretamente, e cerca de 900 pessoas entre adultos, crianças e jovens se encontravam impossibilitados de pescar, lavar roupa e tomar banho.

MPF pede que todas as informações já colhidas pelo Ibama sejam repassadas ao órgão e que a Polícia Federal investigue a causa do vazamento de óleo.

A mancha foi localizada por equipes que faziam a fiscalização em áreas de desmatamento na região. Os sobrevoos foram feitos posteriormente para saber a extensão dela. “Era uma mancha única e foi avistada até uns 5 km da barragem da usina”, disse César Soares, responsável pelo Núcleo de Emergência Ambientais do Ibama, que ainda não tem previsão para conclusão do laudo.

Suspeitas

Uma das suspeitas do Ibama é de que a demolição de uma ensecadeira - dispositivo utilizado para a contenção temporária da ação da água e construção da barragem definitiva – possa ter contaminado a água. “A empresa já possui um estudo de impacto ambiental que prevê a turvação da água e lançamento de sedimento na água do rio”, explicou. A distribuição de água, segundo Soares, faz parte desse plano e já estava prevista. (Com Assessoria)

